Im Juni verbesserte sich das Geschäftsklima in Deutschland leicht, abzulesen am ifo-Geschäftsklimaindex, der auf 85,6 Punkte kletterte. Die Lagebeurteilung der Unternehmen hat sich auf 87 Punkte erhöht, während die Geschäftserwartungen auf 84,1 Punkte stiegen. Insgesamt liegen die Werte im Rahmen der Erwartungen, zeigen jedoch eine leichte Aufhellung der Konjunkturstimmung.
Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info
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