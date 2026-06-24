Die Kursentwicklung der Oracle-Aktie in den vergangenen 12 Monaten gleicht einer Achterbahnfahrt. Nachdem der Tech-Titel seit unseres Kauftipps im April zwischenzeitlich wieder um über 70% zulegen konnte, hat die Aktie in den vergangenen Wochen wieder um mehr als 30% korrigiert. Wie geht es nun weiter? Operative Entwicklung erreicht neue Höchststände Aus fundamentaler Sicht präsentiert sich Oracle derzeit in einer bemerkenswert starken Verfassung. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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