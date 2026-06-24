Die Aktie von Lululemon steht seit Monaten unter erheblichem Druck und hat einen Großteil ihres früheren Bewertungsaufschlags eingebüßt. Trotz des drastischen Kursrückgangs sprechen zahlreiche operative Kennzahlen dafür, dass der Sportbekleidungshersteller weiterhin über attraktive langfristige Perspektiven verfügt. Der anhaltende Verkaufsdruck bei Lululemon hat die Bewertung inzwischen auf ein Niveau gedrückt, das gemessen am erwarteten Gewinn nur ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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