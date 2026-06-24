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Dow Jones News
24.06.2026 11:15 Uhr
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IPO-KALENDER/Börsenkandidaten - Stand: 24.06.2026

DJ IPO-KALENDER/Börsenkandidaten - Stand: 24.06.2026

(NEU: Intention to Float von KNDS) 

=== 
KNDS NV 
ERSTNOTIZ: Juli 2026 (voraussichtlich) 
BRANCHE:  Rüstung 
SITZ:   Amsterdam 
BÖRSENSEGMENT: Prime Standard (Frankfurt) & Euronext Paris 
VOLUMEN (WERT): 20 Prozent über Privatplatzierungen an institutionelle Investoren 
BEWERTUNG: rd 15 Mrd EUR (Reuters-Bericht) 
KONSORTIALFÜHRER: Bank of America, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Societe Generale 
KONSORTIALMITGLIEDER: UBS, BNP Paribas, Citigroup, Commerzbank, 
           Credit Agricole, Natixis, Unicredit 
 
TK Accelis (Werkstoffsparte von Thyssenkrupp) 
ERSTNOTIZ: noch 2026 
BRANCHE: Werkstoffhandel 
SITZ:     Essen 
VOLUMEN (WERT): Abspaltung eines 49-prozentigen Minderheitsanteils 
 
Neuraxpharm Arzneimittel GmbH 
ERSTNOTIZ: 2027 möglich (CEO-Interview FAZ im März 2026) 
BRANCHE:  Pharma 
SITZ:    Langenfeld 
 
Uniper SE 
ERSTNOTIZ: Re-IPO der vom Bund gehaltenen Anteile geplant 
      (alternativ Direktverkauf möglich) 
BRANCHE:  Energieversorgung 
SITZ:   Düsseldorf 
KONSORTIALFÜHRER: Deutsche Bank, Citigroup, UBS 
 
Magirus 
ERSTNOTIZ: Beteiligungsgesellschaft Mutares prüft Börsengang (Aussage April 2026) 
BRANCHE:  Feuerwehrfahrzeuge 
SITZ:   Ulm 
 
Bitpanda GmbH 
ERSTNOTIZ: 2026 möglich (Bloomberg-Bericht) 
BRANCHE: Handelsplattform 
SITZ:     Wien 
BEWERTUNG: 4 bis 5 Mrd Euro (Bloomberg-Bericht) 
 
Exaring AG (Freenet-Tochter, Betreiberin von Waipu TV) 
ERSTNOTIZ: Freenet prüft Börsengang (Mitteilung vom 15. April) 
BRANCHE:  Web-TV 
SITZ:   München 
BEWERTUNG: bis zu 1,5 Milliarden Euro (Bloomberg-Bericht) 
KONSORTIALFÜHRER: Citigroup, Berenberg 
 
BASF-Sparte Agricultural Solutions 
ERSTNOTIZ: Börsenreife soll 2027 erreicht sein, Börsengang ist in Frankfurt geplant 
BRANCHE:  Pflanzenschutzmittel und Saatgut 
SITZ:    Limburgerhof 
 
Personio 
ERSTNOTIZ: nicht vor 2026 (Aussage CEO im Oktober 2024) 
BRANCHE:  Personalsoftware-Anbieter 
SITZ:   München 
BEWERTUNG: nach jüngster Finanzierungsrunde 8,5 Milliarden Dollar 
 
Amaneos SE & Co. KGaA (Tochtergesellschaft von Mutares) 
ERSTNOTIZ: offen 
BRANCHE:  Autozulieferer (Kunststoffelemente) 
SITZ:   Frankfurt 
 
Celonis SE 
ERSTNOTIZ: Börsengang Option (Unternehmen), IPO in den USA erwogen 
BRANCHE:  Softwarespezialist (Process Mining) 
SITZ:   München 
BEWERTUNG: ca 13 Milliarden Euro (nach der jüngsten Finanzierungsrunde) 
 
Raisin SE 
ERSTNOTIZ: Keine Eile für Börsengang (CEO im Juni 2025) 
BRANCHE:  Finanzdienstleistungen 
SITZ:   Berlin 
 
Mobile.de 
ERSTNOTIZ: 2026 (Reuters-Bericht); Eigentümer Blackstone und Permira loten IPO aus 
BRANCHE:  Auto-Anzeigen 
SITZ:   Kleinmachnow 
BEWERTUNG: Spekulativ bis zu 10 Milliarden Euro 
===

Kontakt zum Autor: ipo.de@dowjones.com

DJG/mgo/hab

(END) Dow Jones Newswires

June 24, 2026 04:40 ET (08:40 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen
Raumfahrt-Aktien gehören aktuell zu den heißesten Wetten an den Börsen. Spätestens mit dem spektakulären Börsengang von SpaceX ist der Sektor endgültig im Fokus der Anleger angekommen. Fantasien rund um Satellitenkommunikation, Rechenzentren im All und neue Geschäftsmodelle treiben die Kurse immer weiter nach oben.

Doch während die Begeisterung steigt, werden auch die Risiken größer. Viele Space-Start-ups sind inzwischen extrem hoch bewertet, arbeiten noch nicht profitabel und hängen stark von stetigem Kapitalzufluss ab. Schon kleine Rückschläge könnten die ambitionierten Wachstumspläne ins Wanken bringen.

Für Anleger, die vom Boom der Raumfahrt profitieren wollen, lohnt sich daher ein Perspektivwechsel. Statt auf überhitzte Pure Plays zu setzen, rücken etablierte Konzerne in den Fokus – Unternehmen mit jahrzehntelanger Erfahrung, stabilen Cashflows und engen Verbindungen zu Raumfahrtagenturen wie NASA und ESA.

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