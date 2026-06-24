Meta stellt neue KI-Brillen unter eigenem Branding vor. Die Meta Glasses sind deutlich günstiger als die Modelle, die in Zusammenarbeit mit Ray-Ban entstanden sind. Das können die smarten Brillen. Meta startet mit drei neuen smarten Sonnenbrillenmodellen in den Sommer. Der Konzern hinter Facebook und Instagram stellte auf einem Event in New York City seine neue Kollektion von KI-Brillen vor. Sie sind ab sofort im Handel erhältlich, auch in Deutschland. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n