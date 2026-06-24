© Foto: Dall-ENach dem gestrigen Ausverkauf greifen Anleger wieder bei Südkoreas Tech-Aktien zu. Analysten sehen keine Gefahr für den langfristigen Aufwärtstrend.Die südkoreanischen Aktienmärkte haben am Mittwoch einen Teil ihrer Verluste vom Vortag wettgemacht. Angeführt von einer kräftigen Erholung bei Samsung Electronics legte der Kospi um 3,34 Prozent zu, nachdem der Leitindex am Dienstag den schwersten Einbruch seit Monaten verzeichnet hatte. Samsung stieg um 8,47 Prozent, während SK Hynix 2,27 Prozent wieder gut machen konnte. Beide Unternehmen waren am Vortag um jeweils mehr als zwölf Prozent eingebrochen und hatten maßgeblich zum Absturz des südkoreanischen Leitindex beigetragen. Eine …
Enthaltene Werte: KR7005930XXX,KRD020020XXXDen vollständigen Artikel lesen
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