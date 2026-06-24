Die Hitze hat Deutschland weiter fest im Griff. Manche Regionen sind stärker von Hitzewellen betroffen als andere. Welche Städte und Landkreise 2025 die heißesten waren, zeigt der Hitzeatlas des Serviceanbieter für smarte und nachhaltige Gebäude techem. Europa gilt als der Kontinent, der sich weltweit durch den Klimawandel am schnellsten erwärmt - mit spürbaren Folgen auch für Deutschland. Der neue Techem Hitzeatlas Deutschland zeigt, welche Regionen besonders stark von Hitze betroffen sind. Die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 AssCompact