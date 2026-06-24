DAX unter Druck - Rüstungswerte und Tech-Sorgen prägen das Marktbild

Der DAX gibt zur Wochenmitte weiter nach. Auch der EuroStoxx 50 zeigt sich leicht schwächer. Die US-Indizes tendieren vorbörslich mit moderaten positiv. In Asien schloss der Nikkei 225 etwas fester.
Makroökonomischer Überblick
Im Zentrum steht heute die Erwartung an neue Impulse aus den USA: Nach Börsenschluss legt der Chipkonzern Micron Zahlen vor, die als Stresstest für die hohe Bewertung im KI-Sektor gelten.
Parallel bleibt die Entwicklung im Technologiesegment global richtungsweisend; Zweifel an der Tragfähigkeit der KI-getriebenen Rally haben zuletzt an Gewicht gewonnen und sorgen für erhöhte Nervosität. Auf geopolitischer Ebene wirken Fortschritte in den Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran stabilisierend, was sich unter anderem in rückläufigen Ölpreisen widerspiegelt.
Meistgehandelte Aktien im Überblick
Rheinmetall gerät massiv unter Druck und zählt zu den auffälligsten Titeln im Handel. Hintergrund sind Berichte über eine Umverteilung eines milliardenschweren Bundeswehr-Auftrags zugunsten des Schiffbauers TKMS. Die Aussicht auf entgangene Erlöse löst deutliche Abgaben aus und treibt die Handelsaktivität spürbar nach oben.
TKMS hingegen verzeichnet eine starke Aufwärtsbewegung. Die Aussicht auf den Zuschlag bei einem großen Marineprojekt sorgt für deutliche Kursgewinne und rückt den Wert in den Fokus kurzfristig orientierter Anleger.
Infineon zeigt sich stabil bis freundlich und profitiert von der anhaltenden Aufmerksamkeit für Halbleiterwerte. Die bevorstehenden Quartalszahlen von Micron lenken den Blick erneut auf die Dynamik im Chipsektor und stützen das Interesse an europäischen Branchenvertretern.
DHL steht ebenfalls im Fokus und tendiert schwächer. Belastet wird die Aktie von enttäuschenden Zahlen des US-Konkurrenten FedEx, die insbesondere Schwächen im Margenprofil offenlegen und Rückschlüsse auf die globale Logistiknachfrage zulassen.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End¹
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|DAX
|Bull
|UN6WHY
|12,57
|23450,153373 Punkte
|19,28
|Open End
|X-DAX
|Bull
|UN636A
|24,21
|22275,498772 Punkte
|10,05
|Open End
|SAP SE
|Bull
|HB5JJJ
|4,78
|86,067124 EUR
|2,81
|Open End
|DAX
|Bear
|UG31HP
|18,12
|26489,740177 Punkte
|13,76
|Open End
|X-DAX
|Bear
|UN9YF4
|3,20
|25000,00 Punkte
|81,33
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 24.06.2026; 11:00 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|Bayer AG
|Call
|UN2FW8
|0,36
|65,00 EUR
|8,1
|16.12.2026
|DAX
|Call
|UG7GJ2
|7,29
|25000,00 Punkte
|16,63
|18.09.2026
|Rheinmetall AG
|Call
|UG6DCC
|0,37
|1720,00 EUR
|4,88
|16.06.2027
|SAP SE
|Call
|UN4R8N
|1,14
|190,00 EUR
|3,93
|15.12.2027
|SAP SE
|Call
|UN4R7Q
|0,23
|170,00 EUR
|9,57
|16.09.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 24.06.2026; 11:00 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|DAX
|Long
|UG9VDL
|1,10
|23237,316323 Punkte
|15
|Open End
|Rheinmetall AG
|Long
|UN7SLD
|1,27
|817,60 EUR
|5
|Open End
|Rheinmetall AG
|Long
|UN8XJL
|2,17
|815,00 EUR
|6
|Open End
|Applied materials Inc.
|Long
|HD2XMB
|17,25
|439,517906 USD
|4
|Open End
|Rheinmetall AG
|Long
|UG7K66
|1,32
|777,919414 EUR
|3
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 24.06.2026; 11:00 Uhr;
Weitere Hebelprodukte finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct im stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches UniCredit Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!
¹Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbozertifikaten. Turbozertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.
Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank GmbH zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Funktionsweisen der Produkte: https://blog.onemarkets.de/funktionsweisen