Frankfurt am Main (ots) -Um die Nachrichtenkompetenz in Familien zu stärken, starten die FAZIT-STIFTUNG und UseTheNews ein gemeinsames Pilotprojekt in Hessen. Im Rahmen von zwölf digitalen Elternabenden sollen Eltern und Erziehungsberechtigten Kenntnisse und Tipps vermittelt werden, damit sie ihre Kinder im kritischen Umgang mit Inhalten und Quellen im Internet begleiten können. Die geplanten Veranstaltungen finden in Kooperation mit der Medienanstalt Hessen im Rahmen der Online-Reihe "Digitaler Familientalk" statt und ergänzen das bestehende Angebot.Soziale Medien sind für Kinder und Jugendliche digitaler Ort des Austausches und der Teilhabe, gleichzeitig begegnen sie dort ungefiltert Desinformation, Manipulationsversuchen und KI-Fakes. Umso wichtiger ist es, dass Eltern und Erziehungsberechtigte ihre Kinder für den Umgang mit solchen Inhalten sensibilisieren und sie dabei begleiten, sich auf Basis vertrauenswürdiger Informationen eine eigene Meinung zu bilden sowie digitale Resilienz aufzubauen.Bei den geplanten digitalen Elternabenden bekommen Erziehungsberechtigte das dafür notwenige Hintergrundwissen vermittelt und erhalten konkrete Handlungsempfehlungen, um dieser Rolle gerecht zu werden. Das Online-Angebot setzt sich aus vier Modulen zusammen, die als Reihe jeweils drei Mal durchgeführt werden. Thematisch behandeln die vier Webinare die Aspekte Informationsverhalten von Kindern und Jugendlichen, Mechanismen hinter sozialen Medien und Plattform-Algorithmen, Umgang mit Krieg und Krisen sowie digitale Vorbilder und journalistische Qualitätsstandards. Sie richten sich an Eltern und Großeltern von Kindern im Alter von 6 bis 16 Jahren und sollen zwischen August und Dezember 2026 stattfinden."Mit dem Projekt wollen wir Eltern das Wissen und die Werkzeuge geben, die ihnen helfen, ihre Kinder im digitalen Alltag wirklich begleiten zu können. Die FAZIT-STIFTUNG sieht in der Förderung von Bildung, dem Zugang zu Wissen und der Sicherung eines lebendigen Meinungsaustauschs die Grundpfeiler einer freiheitlichen und demokratischen Gesellschaft, wobei Qualitätsjournalismus eine Schlüsselrolle zukommt", betont Dr. Simon Haug, Geschäftsführer der FAZIT-STIFTUNG."Nachrichten- und Informationskompetenz ist eine Schlüsselqualifikation in unserer digitalen Gesellschaft. Sie sollte nicht allein im Klassenzimmer vermittelt, sondern auch im familiären Alltag gestärkt werden. Wir freuen uns, mit dem Projekt unsere Medienbildungsarbeit gezielt um das direkte Umfeld der Kinder und Jugendlichen zu erweitern", sagt Vanessa Bitter, Chief Operating Officer der UseTheNews gGmbH.Der "Digitale Familientalk" der Medienanstalt Hessen, der regelmäßig Medienthemen wie Smartphonenutzung, Cybermobbing und sexualisierte Gewalt im digitalen Raum beleuchtet, wird damit um vier vertiefende Module zum Thema Nachrichten- und Informationskompetenz ergänzt. Prof. Dr. Murad Erdemir, Direktor der Medienanstalt Hessen, betont: "Jugendmedienschutz beginnt mit Aufklärung. Wer Kindern beibringen will, souverän mit Desinformation umzugehen, muss auch die Eltern erreichen. Genau das ist der Ansatz dieses Angebots - und deshalb ist es eine logische Erweiterung unseres 'Digitalen Familientalks'."Zum Auftakt des gemeinsamen Projekts veranstalteten die FAZIT-STIFTUNG und UseTheNews am gestrigen Dienstag im F.A.Z.-Tower in Frankfurt am Main einen Nachrichtenkompetenz-Abend für Eltern und Interessierte. Bei einem Podium zum Thema "Social Media Altersgrenze" diskutierten Hessens Bildungsminister Armin Schwarz, die stellvertretende Direktorin und Gesamtleiterin der Medienbildungszentren der Landesmedienanstalt Nadine Tepe, Erziehungswissenschaftlerin Johanna Weckenmann von der Goethe-Universität Frankfurt und der junge Gründer und Speaker Leon Pelikan mit F.A.Z.-Journalist Rainer Schulze über die Chancen und Risiken eines Verbots."Hessen hat seit einem Jahr Fakten geschaffen mit Smartphone-Schutzzonen in Schulen. Aber das Leben geht nach der Schule weiter. Deshalb ist es wichtig, auch Medienkompetenz und fachliche Kompetenz zu vermitteln. Hier setzen wir in Hessen weiter an", sagte Bildungsminister Armin Schwarz.In einem Live-Q&A diskutierten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer vor Ort sowie im Livestream mit Peter Holnick und Ilona Einwohlt vom Institut für Medienpädagogik und Kommunikation (MuK) Hessen zudem über konkrete Praxistipps im Umgang mit Desinformation und Fakes in sozialen Medien. Abschließend wurde das Projekt zur Elternmedienbildung näher vorgestellt. Interessierte können sich ab sofort für die digitalen Termine anmelden.Weitere Infos: https://www.usethenews.de/de/elternmedienbildung-behindthefeedÜber FAZIT:Als Mehrheitsgesellschafterin der Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH ist es Aufgabe der FAZIT-STIFTUNG, die Unabhängigkeit der F.A.Z. nach innen und nach außen zu wahren. Darüber hinaus hat die FAZIT-STIFTUNG einen weiteren gesellschaftlichen Auftrag: Sie möchte diese Prinzipien vor allem durch Projekte verwirklichen, die entweder das journalistische Arbeiten oder die Medienkompetenz der Rezipienten stärken. Hierbei geht es nicht nur darum, den Erwerb von Wissen, sondern auch die Vermittlung und Verarbeitung von Wissen zu unterstützen. Im Fokus stehen daher u.a. Projekte, die Medienkompetenz vermitteln, Journalisten den Einstieg in das Studium und den Beruf ermöglichen, journalistische Fähigkeiten vertiefen, strukturelle Defizite auflösen und journalistische Bestleistungen anerkennen. Ergänzend engagiert sich die FAZIT-STIFTUNG in den Bereichen Wissenschaft, Kunst und Kultur. Dabei legt sie bei der Kulturförderung besonderen Wert auf die Förderung im Rhein-Main-Gebiet und bei der Förderung der Wissenschaft auf die Unterstützung wirtschaftlich bedürftiger Personen.Über UseTheNews:Die UseTheNews gGmbH geht der Nachrichtennutzung und -kompetenz junger Menschen auf den Grund und entwickelt neue Informations- und Bildungsangebote. Im Sinne einer funktionierenden und wehrhaften Demokratie verfolgt UseTheNews das Ziel, Kindern und Jugendlichen bundesweit ein verlässliches Angebot zum sicheren Umgang mit Informationen und zur faktenbasierten Meinungsbildung zu machen. Dafür setzt die Initiative in Kooperation mit ihren Partnern aus Medien, Bildung und Forschung auf zeitgemäße Konzepte wie Newscamps oder Co-Creation-Projekte, die einen Austausch auf Augenhöhe sowie aktives Ausprobieren und Mitmachen ermöglichen. Initiiert wurde UseTheNews 2020 von der Deutschen Presse-Agentur dpa und der Hamburger Behörde für Kultur und Medien, begleitet von der Hochschule für Angewandte Wissenschaften (HAW) Hamburg und dem Leibniz-Institut für Medienforschung | Hans-Bredow-Institut. Die Initiative wird von einem Kuratorium aus namhaften Persönlichkeiten aus Medien sowie Politik unterstützt und wurde im Mai 2022 auf eine rechtsgültige Basis gestellt und in die UseTheNews gGmbH überführt. UseTheNews hat Partner in Österreich, Schweiz und den Niederlanden, die die Initiative in den eigenen Ländern vorantreiben.Über die Medienanstalt Hessen:Die Medienanstalt Hessen ist die zentrale landesweite Aufsichtsbehörde für die Regulierung von privatem Rundfunk und Telemedien. Ihr Kernauftrag ist es, Medienvielfalt zu sichern, Meinungsfreiheit zu schützen und mediale Teilhabe zu ermöglichen. Sie lizenziert private Radio- und Fernsehprogramme und übt die Aufsicht über Rundfunk, Telemedien, Medienplattformen und Benutzeroberflächen aus. Zudem ist sie zuständig für den Schutz der Jugend und der Menschenwürde und engagiert sich im Kampf gegen Hass, Hetze und Desinformation. Außerdem widmet sich die Medienanstalt der Vermittlung von Medienbildung sowie der Förderung von Medienkompetenz in allen Altersgruppen und betreibt hierzu Medienbildungszentren an den Standorten Kassel und Offenbach am Main. Sie unterstützt nichtkommerzielle Lokalradios und setzt sich aktiv für den Medienstandort Hessen ein.Pressekontakt:UseTheNews gGmbH / dpa Deutsche Presse-Agentur GmbHJens PetersenLeiter KonzernkommunikationTelefon: +49 40 4113 32843E-Mail: pressestelle@dpa.comOriginal-Content von: UseTheNews gGmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/168022/6301083