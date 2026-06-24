Berlin (ots) -Neue Studienergebnisse des ASB-Resilienzprogramms zu Vorsorge, Vertrauen, Engagement und gesellschaftlicher ResilienzFünf Jahre nach der Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz und in Nordrhein-Westfalen stellt sich eine zentrale Frage: Welche Lehren wurden aus den Krisenerfahrungen der vergangenen Jahre gezogen und wie gut ist unsere Gesellschaft heute auf zukünftige Krisen vorbereitet?Der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) hat gemeinsam mit der Krisen- und Katastrophenforschungsstelle an der FU Berlin (KFS) und der Hochschule Bielefeld (HSBI) im Rahmen des ASB-Resilienzprogramms untersucht, welche Faktoren Menschen und Gemeinschaften widerstandsfähig machen und welche Voraussetzungen es braucht, um Krisen besser bewältigen zu können.Die Studien basieren auf Untersuchungen in den nordrhein-westfälischen Kommunen Erftstadt und Mechernich, die vom Hochwasser 2021 betroffen waren, sowie in Neustadt in Sachsen, das 2022 von einem großflächigen Waldbrand betroffen war. Die Ergebnisse ermöglichen damit einen vergleichenden Blick auf Krisenerfahrungen und Resilienz in unterschiedlichen regionalen Kontexten.Das ASB-Resilienzprogramm verbindet wissenschaftliche Forschung mit der Entwicklung praxisnaher Ansätze zur Stärkung gesellschaftlicher Resilienz. Die Ergebnisse werden erstmals im Rahmen dieser Pressekonferenz vorgestellt. Die Studien zeigen unter anderem:- warum viele Menschen trotz zunehmender Krisen weiterhin nicht ausreichend vorbereitet sind,- welche Rolle Gemeinschaft, Engagement und Vertrauen für die Bewältigung von Krisen spielen,- und welche Voraussetzungen geschaffen werden müssen, um die Resilienz unserer Gesellschaft zu stärken.Darüber hinaus wird mit der Resilienz-Kartenbox ein im Projekt entwickeltes Angebot vorgestellt, das Menschen niedrigschwellig dabei unterstützen soll, sich mit Krisenvorsorge, Gemeinschaft und Resilienz auseinanderzusetzen.Es sprechen- Knut Fleckenstein, Bundesvorsitzender des ASB Deutschland e.V.- Edith Wallmeier, Bundesgeschäftsführerin des ASB Deutschland e.V.- Dr. Cordula Dittmer, Hochschule Bielefeld- Dr. Alexander Scheidt, KFS Berlin- Johannes Thormann, Geschäftsführer ASB Rhein-Erft/Düren e.V. und Einsatzkraft beim Hochwasser 2021Moderation:Diana Zinkler, Fachbereichsleiterin Kommunikation & Public Affairs, ASB Deutschland e.V.Der ASB lädt Vertreter:innen von Medien sowie interessierte Akteur:innen aus Politik, Wissenschaft, Hilfsorganisationen und Zivilgesellschaft herzlich zur hybriden Pressekonferenz in die Berliner ASB-Bundesgeschäftsstelle oder zur Teilnahme per Livestream ein.Datum: 7. Juli 2026Uhrzeit: 11.00 UhrOrt: Arbeiter-Samariter-Bund Deutschland e. V.Bundesgeschäftsstelle BerlinAlte Jakobstraße 79-8010179 BerlinLivestream: https://streamyard.com/watch/stgayehmCfH2Wir bitten um Anmeldung bis zum 4. Juli 2026 unter presse@asb.de. Bitte geben Sie dabei an, ob Sie vor Ort oder online teilnehmen möchten.Pressekontakt:Albert LinnerFachbereich Kommunikation und Public AffairsArbeiter-Samariter-Bund Deutschland e.V.Mobil: 0172 180 4505E-Mail: a.linner@asb.deOriginal-Content von: ASB-Bundesverband, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6532/6301079