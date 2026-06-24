Berlin (ots) -Mit dem "Rundgang - Tage der offenen Tür 2026" feiert die weißensee kunsthochschule berlin am 11. und 12. Juli den Höhepunkt ihres 80-jährigen Jubiläums und gibt auf rund 2.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche Einblicke in die Arbeits- und Forschungsprozesse der Nachwuchskünstler*innen und -designer*innen.800 Studierende der Fachgebiete Bildhauerei, Bühnen- und Kostümbild, Malerei, Mode-Design, Produkt-Design, Textil- und Material-Design, Visuelle Kommunikation, Künstlerisch Gestalterische Grundlagen, Theorie und Geschichte, Raumstrategien und Kunsttherapie präsentieren ihre Forschungsergebnisse sowie Projekte und Abschlussarbeiten aus dem Studienjahr 2025/26. Im Spannungsfeld sozialer, politischer und ökologischer Herausforderungen zeigen die Künstler*innen und Designer*innen zukunftsweisende gestalterische Lösungen sowie ein facettenreiches Panorama zeitgenössischer Kunst.Neben den Ausstellungen bietet die weißensee kunsthochschule berlin mit Vorträgen zur Geschichte der Hochschule sowie mit Performances, Filmen, Live-Demonstrationen, Gesprächen und Führungen ein vielseitiges Programm.Der Reigen der Abschlusspräsentationen beginnt bereits am 2. Juli 2026 mit der "seefashion26": Um 18 und um 21 Uhr präsentieren die Absolvent*innen des Fachgebiets Mode-Design ihre Abschlusskollektionen auf dem Catwalk im ZK/U (Zentrum für Kunst und Urbanistik). Am 3. Juli 2026 eröffnen die Absolvent*innen der Malerei und Bildhauerei ihre Ausstellung "escalators to: big bang" in der Radsetzerei Berlin um 18 Uhr. Und am 9. Juli 2026 von 18 bis 22 Uhr feiern die Absolvent*innen der Visuellen Kommunikation unter dem Titel "Are you asleep? I am up walking around" die Vernissage ihrer Abschlussausstellung in den Projekträumen im Metropolenhaus feldfünf.Rundgang - Tage der offenen Tür 2026Zentrale Ausstellung aller Fachgebieteweißensee kunsthochschule berlinBühringstraße 20, 13086 BerlinÖffnungszeiten: Sa./So., 11./12.7.2026, 12-20 UhrWeitere Infos zum Rundgang (http://kh-berlin.de/rundgang)Eröffnung Festakt: Sa., 11.7.2026, 12 Uhr, Anmeldung erforderlich (https://next.kh-berlin.de/apps/forms/s/r6iX6kqKNkSrYB3oQfiej3YY)Pressekontakt:Veronika BreuningPresse- und Öffentlichkeitsarbeitweißensee kunsthochschule berlinBühringstraße 20, 13086 BerlinTelefon: +49 (0)30 47705-222, E-Mail: presse@kh-berlin.deOriginal-Content von: weißensee kunsthochschule berlin, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/174269/6301103