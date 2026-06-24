Linz (www.anleihencheck.de) - Seitdem Donald Trump und die iranische Staatsführung die Absichtserklärung zur Verhandlung eines neuen Friedensabkommens unterzeichnet haben, wurde der US-Dollar deutlich stärker, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Bis vor Kurzem sei sowohl Oberbank als auch der Großteil der Analysten davon aus, dass ein Ende der Kampfhandlungen und die Öffnung der Straße von Hormuz den US-Dollar schwächen würden. Mittlerweile sei die allgemeine Ansicht, dass die erhöhte Inflation und die Möglichkeit von 1-2 Zinserhöhungen in diesem Jahr den Dollar generell gestärkt hätten. Dies sei aber nur eine verkürzte Sichtweise. Warum sei der US-Dollar im Vorjahr regelmäßig stärker geworden? Einerseits habe Donald Trumps erratische Politik die Märkte verunsichert und andererseits der stetige Druck des Präsidenten das Vertrauen in den US-Dollar und in die FED generell reduziert. Donald Trump bleibe ein Elephant im Porzellanladen. Das habe sich nicht geändert. Politiker aus aller Welt würden sich weiterhin mit inhaltsleerer "Appeasement"-Politik versuchen, um den Anführer der freien Welt milde zu stimmen. Bis vor wenigen Monaten noch seien die Märkte davon überzeugt gewesen, dass Trump die Zentralbank kleinkriegen würde, sobald FED-Chef Powell nicht mehr den Vorsitz innehabe. Dies habe sich als falsch erwiesen. Die Absichtserklärung zwischen Iran und USA lese sich wie eine Kapitulation der Vereinigten Staaten. Der Präsident zeige sich vor aller Welt als vollkommen machtlos. Seit der Publikation der Absichtserklärung sei der USD schrittweise wieder stärker geworden. Die Märkte würden nicht mehr daran glauben, dass Trump die FED gefügig machen könne. Im Endeffekt habe Warsh 1-2 Zinserhöhungen in diesem Jahr angekündigt und von Präsident Trump sei kein Widerspruch gekommen. Im Kräftemessen werde die FED als stärker angesehen und sie werde ihre Unabhängigkeit mit hoher Wahrscheinlichkeit wahren. (24.06.2026/alc/a/a) ...

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