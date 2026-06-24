Die südkoreanische Regierung überlegt offenbar, Haushaltsmittel für die Förderung von Wasserstoffautos und Wasserstofftankstellen stattdessen für Subventionen für Elektrofahrzeuge zu nutzen. Das käme dem aktuellen E-Auto-Förderprogramm zugute, dessen Budget ansonsten wohl im August aufgebraucht wäre. Dass das diesjährige Förderbudget für Elektroautos in Südkorea in Höhe von 1,7454 Billionen Won (ca. eine Milliarde Euro) frühzeitig aufgebraucht sein ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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