Der polnische Bushersteller Solaris hat eine neue Produktionshalle in Åšroda Wielkopolska in der Nähe von Posen eröffnet. Die neue Halle mit einer Gesamtfläche von über 7.000 Quadratmetern ist für die Endmontage von Stadtbussen vorgesehen. Dadurch soll die Jahreskapazität des Unternehmens um 500 Busse steigen. Bisher hat Solaris seine Stadtbusse - viele davon mit Batterie-elektrischem Antrieb - ausschließlich in seinem Werk in Bolechowo im Norden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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