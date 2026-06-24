München (ots) -Die Energiewende tritt in ihre nächste Phase ein. Rahmenbedingungen und Netzinfrastruktur entwickeln sich weiter, gleichzeitig werden Millionen Haushalte zunehmend zu aktiven Teilnehmern im Energiesystem. Statt Strom lediglich zu verbrauchen, erzeugen, speichern und nutzen sie ihn zunehmend selbst. Auf der Intersolar Europe 2026 in München zeigte Anker SOLIX (https://www.ankersolix.com/de), weltweit die Nr. 1 für Balkonkraftwerk-Stromspeicher zwei Jahre in Folge1, wie intelligente Speicherlösungen diesen Wandel unterstützen können.Im Mittelpunkt standen im Rahmen der Messe auf dem Stand von Anker SOLIX in Halle B1, Stand 570 sowohl aktuelle Produktneuheiten als auch Diskussionsrunden über die Zukunft dezentraler Energieversorgung, die Standardisierung von Plug-in-Solarlösungen sowie die Rolle von Haushalten bei der europäischen Energiewende.Solarbank 4 Pro: Die nächste Generation intelligenter StromspeicherMit der Solarbank 4 Pro präsentierte Anker SOLIX erneut seine neueste Speicherlösung für Haushalte, die Solarstrom möglichst effizient nutzen möchten. Das System verfügt über eine PV-Eingangsleistung von bis zu 5 kW über vier MPPT-Kanäle und lässt sich auf bis zu 30 kWh Speicherkapazität erweitern. Zusätzlich unterstützt die Solarbank 4 Pro dynamische Stromtarife sowie KI-gestütztes Energiemanagement zur Optimierung von Verbrauch und Stromkosten.Die Solarbank 4 Pro basiert auf dem Energiemanagementsystem PowerOS und unterstützt unter anderem intelligente Tarifoptimierung, den KI-Sprachassistenten "Anka" sowie die Integration in bestehende Smart-Home-Umgebungen.Solarbank Max AC: Speicherlösung für bestehende PhotovoltaikanlagenFür Besitzer:innen bestehender Solaranlagen zeigte Anker SOLIX auf der Intersolar auch die Solarbank Max AC. Die Speicherlösung wurde speziell für die Nachrüstung vorhandener Photovoltaikanlagen entwickelt, verfügt über einen integrierten bidirektionalen Wechselrichter und setzt auf eine Speicherkapazität von 7 kWh, die auf bis zu 42 kWh erweitert werden kann.Dank der AC-gekoppelten Architektur lässt sich das System mit einer Vielzahl bestehender Solaranlagen kombinieren. Darüber hinaus unterstützt die Solarbank Max AC intelligentes Energiemanagement, dynamische Stromtarife sowie Backup-Funktionen für eine zuverlässige Stromversorgung.Mobile Energieversorgung für unterwegs und als NotstromreserveNeben den stationären Speicherlösungen präsentierte Anker SOLIX auf der Intersolar auch sein Portfolio an mobilen Powerstations. Dazu zählen unter anderem die Modelle C1000 Gen2 und C2000 Gen2, die sich sowohl für Outdoor-Anwendungen als auch als flexible Stromversorgung und Notstromreserve im Alltag eignen. Für höheren Energiebedarf zeigte Anker SOLIX zudem die F3000, deren Speicherkapazität von 3 kWh auf bis zu 12 kWh erweitert werden kann und die sich insbesondere für längere Off-Grid-Einsätze eignet. Alle Geräte kombinieren hohe Speicherkapazitäten mit kurzen Ladezeiten und bieten Anwender:innen zusätzliche Flexibilität für mobile oder netzunabhängige Einsatzszenarien.Diskussionen auf der Intersolar: Standards, Regulierung und die Zukunft dezentraler EnergieEin weiterer Schwerpunkt des Messeauftritts von Anker SOLIX waren verschiedene Gesprächs- und Diskussionsformate rund um die Zukunft dezentraler Energieversorgung:- Im Rahmen des CEO Roundtables "Powering the Next Chapter: How DIY Energy Is Accelerating Europe's Green Transition" diskutierten Gerard Reid, Energie- und Finanzexperte sowie Co-Host des Podcasts "Redefining Energy", Thomas Seltmann, Referent für Solartechnik und Speicher beim Bundesverband Solarwirtschaft (BSW-Solar), sowie Shaun Xiong, Board Member und General Manager bei Anker SOLIX, aktuelle Entwicklungen im Bereich dezentraler Energielösungen und die wachsende Rolle privater Haushalte in der europäischen Energiewende.- Weitere Impulse lieferte die Session "Plug-in Solar Storage: The Global Future of Distributed Energy", die sich mit Herausforderungen bei der weltweiten Umsetzung von Solarlösungen und Rahmenbedingungen für dezentrale Solarlösungen beschäftigte. Craig Morris, Executive Director des Bundesverband Steckersolar e.V. (BVSS), Lennart van Walsum, Director für EMEIA und Amerika bei Global Solar Council, Arash Aazami, Gründer von Synergy Ecosystem and Unify.energy sowie Kelvin Cao, CEO von Anker SOLIX EU diskutierten dabei die Voraussetzungen für eine weitere Verbreitung von Plug-in-Solartechnologien in unterschiedlichen Märkten.- Mit Blick auf internationale Entwicklungen mit dem regionalen Schwerpunkt Großbritannien widmete sich das Panel "Powering Every UK Home - From Balcony to Home Energy" zudem den Chancen und Herausforderungen des britischen Marktes. Chris Hewett, Geschäftsführer von Solar Energy UK. Gordon Routledge, BEng, CEng, MIET und Technologie-Redakteur bei eFIXX. und Kelvin Cao, CEO von Anker SOLIX EU beleuchteten dabei technische, regulatorische und wirtschaftliche Aspekte der dezentralen Energieversorgung sowie deren Potenzial für private Haushalte.Zukunft der dezentralen EnergieversorgungDie Intersolar Europe 2026 hat gezeigt, dass Plug-in-Solar- und intelligente Speicherlösungen zunehmend vom Nischenprodukt zum festen Bestandteil der Energiewende werden. Mit innovativen Speichertechnologien, intelligentem Energiemanagement und dem Engagement für offene Standards möchte Anker SOLIX diesen Wandel aktiv mitgestalten und dazu beitragen, nachhaltige Energie für immer mehr Haushalte zugänglich zu machen.Über Anker SOLIXAnker SOLIX ist laut Euromonitor weltweit die Nr. 1 für Balkonkraftwerk-Stromspeicher zwei Jahre in Folge und hat sich zum Ziel gesetzt, nachhaltige Energie für jeden Haushalt zugänglich zu machen. Anker SOLIX nutzt die führende Position von Anker bei Batteriespeichern und Stromversorgungen und hat sich zum Ziel gesetzt, Energielösungen zu entwickeln, die Menschen auf der ganzen Welt Energieunabhängigkeit ermöglichen. Dazu gehören modulare, solare Batteriespeichersysteme für den Hausgebrauch, Solar-Balkonlösungen für Wohnungen und ein wachsendes Portfolio an tragbaren Kraftwerken. Weitere Informationen über Anker SOLIX finden Sie unter: https://www.ankersolix.com/de/1 Datenquelle: Euromonitor International (Shanghai) Co., Ltd., gemessen am weltweiten Einzelhandelsumsatz der Marken (in Mio. USD) in den Jahren 2024 und 2025. Plug-and-Play-Balkon-Solar-Batteriespeicher umfassen sowohl All-in-One-Modelle mit integrierten Mikro-Wechselrichtern als auch eigenständige Modelle, die an externe Wechselrichter angeschlossen werden. Beide Modelle ermöglichen es den Nutzern, sie zu Hause sofort zu installieren und zu nutzen. Die Studie wurde im Februar 2026 abgeschlossen.Pressekontakt:Carsten Langenfeld, Lucas Streitwieser, Alexander SeicheSendlinger Straße 42 AD-80331 MünchenTel: +49 (0)89 211871-57/ -44 / -37E-Mail: ankersolix@schwartzpr.dewww.schwartzpr.deOriginal-Content von: Anker Solix, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179225/6301122