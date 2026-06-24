Frankfurt am Main (ots) -Sterne-Höchststand für die Besten aus der Gastronomie! Deutschlands Spitzenköche und führende Gastronomiebetriebe kamen gestern in Frankfurt am Main zur feierlichen Vergabe der Michelin-Sterne zusammen. Über 500 geladene Gäste aus den Bereichen Gastronomie, Medien, Politik und Kultur nahmen an der Veranstaltung teil. Insgesamt wurden 25 Restaurants mit mindestens einem Stern ausgezeichnet. Die Event-Reihe "Sterne über Frankfurt" hat im zweiten Veranstaltungsjahr ihren Erfolg gesteigert und war restlos ausverkauft. Am Vortag der Verleihung begrüßte Oberbürgermeister Mike Josef 75 Sterneköche feierlich im Frankfurter Römer, anschließend stimmte sich die gesamte Branche bei der festlichen Nordic Night im Steigenberger Icon Hotel Frankfurter Hof auf die Sternevergabe am nächsten Tag ein.Es ist eines der wichtigsten Ereignisse der internationalen Genusswelt: die Verleihung der Michelin-Sterne. Für Deutschland fand die Zeremonie nach 2025 bereits zum zweiten Mal im festlichen Ambiente des Gesellschaftshauses Palmengarten statt. Vor über 500 Gästen, darunter Spitzenköchinnen und -köche, Branchenexperten und Medienvertreter, wurden insgesamt 20 Restaurants neu mit einem, vier Restaurants neu mit zwei und ein Restaurant neu mit drei Sternen ausgezeichnet. Die Ehrungen verdeutlichen die Innovationskraft, das hohe Niveau und die kulinarische Vielfalt der deutschen Fine-Dining-Landschaft. Im Rahmen des Programms "Sterne über Frankfurt" hatte es im Vorfeld über fünf Wochen eine Vielzahl exklusiver Events gegeben, mit denen die Stadt dem Guide Michelin huldigte. Darunter waren Talks, Formate zur Nachwuchsförderung und Regionalität sowie Dinner-Events mit Zwei- und Drei-Sterne-Köchen, die aus anderen Städten zu Besuch nach Frankfurt kamen.Die Frankfurter Stadtoberen im Genussfieber"Dass die Michelin-Verleihung bereits zum zweiten Mal in Frankfurt stattfand und ein Sterneregen über Frankfurt niedergegangen ist, steht unserer Stadt sehr gut zu Gesicht und zeigt, was Gastronominnen und Gastronomen hier tagtäglich leisten. Das schließt auch alle Protagonisten der wieder sehr erfolgreichen Eventreihe 'Sterne über Frankfurt' ein", freut sich Stephanie Wüst, Dezernentin für Wirtschaft, Recht und Stadtmarketing. Auch im kommenden Jahr wird die Stadt Frankfurt Gastgeber der Gala zur Sterne-Verleihung sein.Am Vortag der Sterneverleihung empfing Oberbürgermeister Mike Josef erstmals über 75 Sterneköche, darunter sieben Drei-Sterne-Köche im Römer, würdigte ihre Verdienste um die Kulinarik und hob die Bedeutung des Guide Michelin für die Branche hervor. Anschließend stimmten sich die geladenen Gäste bei der festlichen Nordic Night im sommerlichen Innenhof des Steigenberger Icon Hotel Frankfurter Hof auf die Michelin Guide Ceremony ein.Fünf neue Sterne für FrankfurtFür Gastgeber Frankfurt fiel die Bilanz außergewöhnlich positiv aus, gleich drei Restaurants wurden ausgezeichnet, das Rausch rund um Küchenchef Jochim Busch und Gastgeber Philipp Günther, sowie das The Dune mit Küchenchef Niclas Nussbaumer. Beide wurden erst im vergangenen Jahr eröffnet und auf Anhieb belohnt. Über einen Stern freut sich Küchenchef Mario Lohninger für sein gleichnamiges Restaurant, das für beste österreichische und internationale Küche bekannt und beliebt ist. "Frankfurt hat nun gleich drei neue Sternerestaurants, die alle Teil von Sterne über Frankfurt waren, das macht stolz und zeigt, wie stark unsere Metropole aufgestellt ist, wenn es um Investitionen in Genuss geht", sagt Wüst.Im besonderen Fokus stand die allerhöchste Auszeichnung des Guide Michelin mit drei Sternen. Hier sorgte Küchenchef Daniel Schimkowitsch für eine Überraschung, hatte es doch bereits im letzten Jahr gleich zwei Aufsteiger in diese außergewöhnliche Riege gegeben. Deutschland hat nun zwölf Restaurants, die mit drei Sternen ausgezeichnet sind.Mindful Voice für besondere PersönlichkeitenMit der Auszeichnung in der neu geschaffenen Kategorie Mindful Voices, die die Grünen Sterne inzwischen ersetzen, ehrt der Guide Michelin verdiente Persönlichkeiten aus der Gastroszene. Für Deutschland wurde in diesem Jahr erstmals das Kölner Restaurant Neobiota als Beispiel für verschiedene Protagonisten er Branche als Mindful Voice für seine besonderen Verdienste rund um Regionalität ausgezeichnet.Frankfurt zeigt, was es kulinarisch kannBereits zum zweiten Mal setzte Frankfurt als Gastgeber der Michelin Guide Ceremony 2026 ein Ausrufezeichen für sein kulinarisches Gewicht in Deutschland und Europa. Events und Veranstaltungen in Zusammenarbeit mit der Gastronomie sollen auch in Zukunft ein noch stärker in den Fokus rücken und internationale Gastlichkeit, Innovation und Nachhaltigkeit zelebrieren. "Wir sind stolz, nun bereits die zweite Michelin Guide Ceremony mit großem Erfolg ausgetragen zu haben. Ganz besonders freut mich aber, dass die Events in der Reihe "Sterne über Frankfurt" nahezu alle restlos ausverkauft waren. Auch in turbulenten Zeiten wird exzellente Gastronomie wertgeschätzt", so Robert Mangold, Präsident des DEHOGA Hessen und Geschäftsführer der Tiger & Palmen Gruppe in Frankfurt, zu der das Gesellschaftshaus Palmengarten gehört. "Der Sterneregen für die Frankfurter Spitzengastronomen zeigt, welche Hochkaräter wir hier in der Stadt haben, mit nun gleich drei Zwei- und acht Einsternern " betont er.Weitere Preisträger der Michelin Awards 2026 sind:· Young Chef Award: Axel Boesen, Restaurant Dopamin, Saarburg· Service Award: Karin Weißer, Restaurant Sankt Benedikt, Aachen· Sommelier Award: Noris F. Conrad, Restaurant Tantris, München· Opening of the year: Jens Madsen, The Cloud by Käfer, MünchenPressekontakt:Gourmet Connection GmbHAlexandra Kampea.kampe@gourmet-connection.de069257812828Original-Content von: Sterne über Frankfurt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182082/6301134