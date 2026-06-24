© Foto: knowlesgallery - stock.adobe.comDie Bank of America (BofA) hat massiv ihr Kursziel für die Chipaktie von Micron angehoben - und das kurz vor den Earnings.In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wird sich abermals zeigen, wie stabil die KI-Rallye an der Börse ist. Micron wird seine Geschäftszahlen veröffentlichen und die Anleger werden sich mit nichts weniger als Superlativen zufrieden geben. Denn der Kurs der Micron-Aktie hat sich auf Jahressicht nahezu verzehnfacht: hier ist bereits viel Zukunftsmusik eingepreist. Für die Analysten der BofA ist das aber kein Grund der Zurückhaltung. Am Dienstag erhöhte Vivek Arya das Kursziel für die Micron-Aktie massiv. Einen Tag zuvor waren die Anteilsscheine um rund 10 Prozent …
Enthaltene Werte: US5951121038Den vollständigen Artikel lesen
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