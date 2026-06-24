Die Samsung Electronics Aktie legte kräftig zu. Auslöser sind Berichte über einen möglichen Aktienrückkauf im Volumen von 90 Billionen Won über drei Jahre. Nach dem jüngsten KOSPI Crash wäre das ein deutliches Signal an den Markt. Eine offizielle Bestätigung steht jedoch noch aus.Samsung setzt auf ein starkes Marktsignal Samsung Electronics plant laut einem Bericht von Yonhap offenbar einen umfangreichen Rückkauf eigener Aktien. Das Volumen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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