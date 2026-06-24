DJ AUKTION/Multi-Isin-Anleihen aufgestockt
DOW JONES--Die Bundesfinanzagentur hat am Mittwoch lang laufende sogenannte Mulit-Isin-Anleihen im Auktionsverfahren platziert.
Nachfolgend die Details der Aufstockungsauktionen; in Klammern bei den 2047 fälligen Papieren die Resultate der vorangegangenen Versteigerung gleicher Papiere vom 17. Juni 2026. Die 2037 fälligen Titel wurden zuletzt am 7. April 2023 aufgestockt.
=== Emission 4,00%-ige Bundesanleihe mit Laufzeit 4. Januar 2037 Volumen 1 Mrd EUR Bietungsvolumen 1,548 Mrd EUR Zuteilungsbetrag 886 Mio EUR Zeichnungsquote 1,7 Durchschnittsrend. 2,96% Wertstellung 26. Juni 2026 Emission 3,40%-ige Bundesanleihe mit Laufzeit 15. Mai 2047 Volumen 1 Mrd EUR Bietungsvolumen 2,120 Mrd EUR Zuteilungsbetrag 896 Mio EUR Zeichnungsquote 2,4 (2,2) Durchschnittsrend. 3,38% (3,40%) Wertstellung 26. Juni 2026 ===
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June 24, 2026 06:02 ET (10:02 GMT)
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