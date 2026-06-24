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Dow Jones News
24.06.2026 12:33 Uhr
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AUKTION/Multi-Isin-Anleihen aufgestockt

DJ AUKTION/Multi-Isin-Anleihen aufgestockt

DOW JONES--Die Bundesfinanzagentur hat am Mittwoch lang laufende sogenannte Mulit-Isin-Anleihen im Auktionsverfahren platziert.

Nachfolgend die Details der Aufstockungsauktionen; in Klammern bei den 2047 fälligen Papieren die Resultate der vorangegangenen Versteigerung gleicher Papiere vom 17. Juni 2026. Die 2037 fälligen Titel wurden zuletzt am 7. April 2023 aufgestockt. 

=== 
Emission      4,00%-ige Bundesanleihe mit Laufzeit 4. Januar 2037 
Volumen       1 Mrd EUR 
Bietungsvolumen   1,548 Mrd EUR 
Zuteilungsbetrag  886 Mio EUR 
Zeichnungsquote   1,7 
Durchschnittsrend. 2,96% 
Wertstellung    26. Juni 2026 
 
Emission      3,40%-ige Bundesanleihe mit Laufzeit 15. Mai 2047 
Volumen       1 Mrd EUR 
Bietungsvolumen   2,120 Mrd EUR 
Zuteilungsbetrag  896 Mio EUR 
Zeichnungsquote   2,4  (2,2) 
Durchschnittsrend. 3,38% (3,40%) 
Wertstellung    26. Juni 2026 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/flf

(END) Dow Jones Newswires

June 24, 2026 06:02 ET (10:02 GMT)

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© 2026 Dow Jones News
SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen
Raumfahrt-Aktien gehören aktuell zu den heißesten Wetten an den Börsen. Spätestens mit dem spektakulären Börsengang von SpaceX ist der Sektor endgültig im Fokus der Anleger angekommen. Fantasien rund um Satellitenkommunikation, Rechenzentren im All und neue Geschäftsmodelle treiben die Kurse immer weiter nach oben.

Doch während die Begeisterung steigt, werden auch die Risiken größer. Viele Space-Start-ups sind inzwischen extrem hoch bewertet, arbeiten noch nicht profitabel und hängen stark von stetigem Kapitalzufluss ab. Schon kleine Rückschläge könnten die ambitionierten Wachstumspläne ins Wanken bringen.

Für Anleger, die vom Boom der Raumfahrt profitieren wollen, lohnt sich daher ein Perspektivwechsel. Statt auf überhitzte Pure Plays zu setzen, rücken etablierte Konzerne in den Fokus – Unternehmen mit jahrzehntelanger Erfahrung, stabilen Cashflows und engen Verbindungen zu Raumfahrtagenturen wie NASA und ESA.

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