APA ots news: Von ESC bis Augmented Reality: ivie baut digitale Wien-Erlebnisse aus

Wien, 24. Juni 2026 (APA-ots) - Rund um den Eurovision Song Contest 2026 hat WienTourismus die

offizielle City Guide App "ivie" gemeinsam mit Technologiepartner Nagarro um spezielle ESC-Angebote erweitert. Interaktive Guides, eine digitale Challenge und neue Erlebnisformate begleiteten Besucher:innen während des Großevents gezielt durch Wien. Für den ESC erhielt ivie unter anderem einen eigenen Fanzonen-Guide, Inhalte zur Song-Contest-Geschichte sowie eine interaktive ESC-Challenge. Nutzer:innen konnten dabei spielerisch Orte mit besonderem Bezug zum Song Contest, von der Wiener Stadthalle bis zum Grab von Udo Jürgens am Wiener Zentralfriedhof, entdecken.



Der ESC ist nur ein aktuelles Beispiel dafür, wie sich ivie in den vergangenen Jahren kontinuierlich weiterentwickelt hat. Gemeinsam mit Digital Engineering Partner Nagarro setzt WienTourismus seit 2020 laufend neue digitale Funktionen und Erlebnisformate um. "Schon kurz nach ihrem Launch wurde ivie als,beste App Österreichs' ausgezeichnet. Heute zählt Wiens offizieller City Guide zu den erfolgreichsten Destination-Apps Europas. Unser gemeinsamer Weg mit Nagarro zeigt eindrucksvoll, wie starke Partnerschaften digitale Innovation vorantreiben und internationale Sichtbarkeit nachhaltig stärken können", so Norbert Kettner, CEO des WienTourismus . 2025 wurde ivie zudem beim internationalen Webby Award unter die fünf besten Travel-Apps weltweit gewählt.



Zwtl.: Gamification und interaktive Stadterlebnisse



Durch Gamification-Elemente wie digitale Challenges und Augmented -Reality-Erlebnisse entwickelt sich ivie zunehmend von einer Tourismus-App zu einer interaktiven Erlebnisplattform. So bietet ivie statt klassischer Stadtführungen interaktive "Walks & Guides", die Gäste entlang kulturell oder historisch bedeutender Orte führen, von Wiener Wirtshauskultur und Vintage-Hotspots, über LGBTIQ+ Locations bis zur Kunst von Hundertwasser. " Unser Anspruch ist, dass Features nicht nur technisch funktionieren, sondern sich für Nutzer:innen richtig anfühlen. Dafür braucht es eine enge Abstimmung zwischen UX- Design, Entwicklung und Testing. Das ist es, was wir als Nagarro einbringen", erklärt Alexandra Sumper, Delivery Director bei Nagarro .



Für die ESC-Challenge wurde eine digitale Rätsel- und Quiz-Rallye umgesetzt. Bereits zuvor entwickelte Nagarro mit WienTourismus eine innovative Johann-Strauss-Challenge: Mithilfe von Augmented Reality konnten Nutzer:innen direkt vor dem Strauss-Denkmal im Wiener Stadtpark virtuell Walzer tanzen.



Neue Funktionen werden gemeinsam konzipiert, prototypisch getestet und schrittweise in die App integriert. " Vor der Umsetzung stand eine interne Machbarkeitsstudie. Nagarros Team hat in einer kontrollierten Testphase geprüft, ob die AR-Funktionalität technisch und im vorgegebenen Budget realisierbar ist. Erst dann erfolgte die Implementierung", so Sumper.



Zwtl.: Technische Basis für mehr: Barrierefreiheit, Ticketing, digitale Services



Neben User Experience und Content-Darstellung werden auch Themen wie digitale Barrierefreiheit laufend weiterentwickelt. Gemeinsam mit spezialisierten Partnern wurden dafür Funktionen für sehbehinderte Nutzer:innen getestet und optimiert. Gleichzeitig bleibt die technologische Plattform offen für zukünftige Erweiterungen, etwa im Bereich Mobilität, Ticketing oder zusätzlicher digitaler Services.

Aktuell zählt ivie monatlich rund 65.000 bis 75.000 aktive Nutzer:innen . Zusätzlich wird die App insbesondere in der Vorweihnachtszeit stark nachgefragt: Im Dezember verzeichnete ivie in den letzten Jahren jeweils rund 50.000 Downloads. Besonders stark vertreten sind Besucher:innen aus Deutschland, Österreich, Italien, Spanien, Großbritannien, Frankreich und den USA. Die Inhalte stehen derzeit in deutscher und englischer Sprache zur Verfügung.

Über Nagarro



Nagarro ist ein weltweit führendes Unternehmen für KI-zentrierte Transformation und Digital Engineering. Mit seinem "Fluidic Intelligence"-Ansatz unterstützt Nagarro Kunden dabei, innovative, AI -first Unternehmen zu werden und dadurch auf ihren Märkten erfolgreich zu sein. 18.500 Mitarbeitende in 40 Ländern sowie Nagarros CARING-Kultur prägen die partnerschaftliche und langfristige Zusammenarbeit mit Kunden auf der ganzen Welt. Für weitere Informationen besuchen Sie www.nagarro.com .



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