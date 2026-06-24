Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die tschechische Wirtschaft ist im EU-Vergleich gut ins Jahr gestartet: Im ersten Quartal legte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Vergleich zum Vorjahr um 2,2% zu, zum Vorquartal um 0,2%, so Marion Dezenter Senior Country Analyst von der Helaba.Die Verbraucher würden von den kräftigen Lohnsteigerungen profitieren, die im Quartalsdurchschnitt 8,1% (inflationsbereinigt: 6,4%) betragen hätten. Auch wenn der Jahresdurchschnitt darunter liegen dürfte, werde der Reallohnzuwachs den Konsum unterstützen. Die Arbeitslosenquote sei mit zuletzt 4,8% noch moderat, harmonisiert nach EU-Vorgaben habe sie sogar nur bei 3,1% gelegen - eine der niedrigsten in der EU. Dies stärke die Position der Arbeitnehmer. Da außerdem Wachstumsimpulse vom Abruf offener EU-Fördermittel, von einer expandierenden Rüstungsindustrie und von Investitionen in die E-Mobilität kämen, dürfte beim Wirtschaftswachstum 2026 eine 2 vor dem Komma stehen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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