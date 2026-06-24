EQS-News: Power World
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MÜNCHEN, 24. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Power World, ein Pionier im Bereich nachhaltiger Heiztechnologie, stellte auf der Intersolar Europe 2026 unter seine neue Generation klimaneutraler Heizinfrastruktur vor. Unter dem Motto "Intelligente Wärmepumpenlösungen für das Solarzeitalter" zeigt das Unternehmen, wie sich intelligente Wärmepumpenlösungen mit Solarenergie kombinieren lassen, um Wohn- und Gewerbegebäude CO2-frei zu machen.
Ein Markt am Wendepunkt
Am Stand B5.555 können Besucher Live-Vorführungen von Wärmepumpen der nächsten Generation erleben, die sich durch KI-gesteuerte intelligente Steuerungen, nahtlose Solarintegration, Kältemittel mit niedrigem GWP-Wert sowie Plug-and-Play-Konnektivität für Nachrüstungen auszeichnen.
Zahlen zur CO2-neutralen Heizung
Power World geht über die eigenständige Wärmepumpe hinaus. Die nächste Generation der klimaneutralen Heizungsinfrastruktur ist ein vollständig koordiniertes Energiesystem: Solarenergie, Speichersysteme und intelligente Wärmepumpen, die als Einheit zusammenwirken. Die Lösungen von Power World wandeln überschüssige Solarstrom-Kilowatt in CO2-freie Kilowatt Wärme um und senken so sowohl die Energiekosten als auch die CO2-Emissionen erheblich.
Starker politischer Rückenwind
Über Power World
Veranstaltungsdetails zur
Ausführliche technische Daten und weitere Produktinformationen finden Sie unter: https://www.powerworldhp.com/ Contact: info@powerworldhp.com
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24.06.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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