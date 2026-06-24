Rechenzentren bekommen deutlich mehr Zeit für Energieeffizienz und grünen Strom. Die Regierung verspricht drei Milliarden Euro Entlastung, doch die Opposition ist empört: Wertvolle Abwärme darf weiter verpuffen. Was bedeutet das für Deutschlands Klimaziele? Die Bundesregierung will bei der Umsetzung der Europäischen Energieeffizienzrichtlinie eine Kursänderung vornehmen. Das sieht ein Gesetzesentwurf vor, der heute im Bundeskabinett beschlossen wurde. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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