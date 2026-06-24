München (ots) -Tanken ist im Laufe der vergangenen Woche erneut günstiger geworden. Wie die aktuelle ADAC Auswertung der Kraftstoffpreise in Deutschland zeigt, kostet ein Liter Super E10 im bundesweiten Mittel derzeit 1,817 Euro, das sind 3,7 Cent weniger als in der Vorwoche. Der Preis für einen Liter Diesel ging um 6,6 Cent zurück und liegt jetzt bei durchschnittlich 1,731 Euro. Damit liegen die Spritpreise in etwa auf dem Niveau kurz vor dem Beginn des Irankriegs (Diesel) bzw. kurz nach Kriegsbeginn (Super E10). Auch die Preisdifferenz zwischen Super E10 und Diesel vergrößert sich weiter.Laut ADAC ist das Preisniveau trotz des aus Autofahrersicht erfreulichen Rückgangs immer noch zu hoch. Nicht außer Acht lassen darf man schließlich, dass bis Monatsende noch der Tankrabatt mit einer Senkung der Energiesteuer um insgesamt rund 17 Cent je Liter Kraftstoff gilt. Der Ölpreis (Brent) notiert aktuell bei rund 77 US-Dollar und der Euro verliert gegenüber dem US-Dollar zwar an Stärke, hat aber derzeit seinen tiefsten Stand seit einem Jahr erreicht. Dennoch besteht Potenzial für niedrigere Preise. Zum Monatswechsel mit Auslaufen des Tankrabatts ist davon auszugehen, dass Benzin und Diesel rasch wieder um rund 17 Cent je Liter teurer werden.Der ADAC erinnert die Autofahrerinnen und Autofahrer daran, rechtzeitig vor Ende des Tankrabatts noch einmal den Tank zu füllen. Idealerweise sollte man bereits am 29. Juni zur Tankstelle fahren, und am besten vor dem hohen Preissprung um 12 Uhr. Am 30. Juni besteht die Gefahr, dass die Mineralölunternehmen die Preise an den Zapfsäulen schon wieder etwas erhöhen, um sich für die Folgetage einen gewissen Preispuffer zuzulegen.Autofahrerinnen und Autofahrer, die beim Tanken sparen wollen, sollten unabhängig vom Tankrabatt kurz vor 12 Uhr mittags zur Tankstelle fahren, denn dann sind die Kraftstoffpreise im Tagesverlauf am niedrigsten. Um 12 Uhr steigen sie stark an und fallen danach langsam wieder ab. Zwischen dem Höchststand und dem Tiefststand eines durchschnittlichen Tages lagen im vergangenen Monat immerhin durchschnittlich 14,6 Cent je Liter bei Super E10 und sogar 18,4 Cent je Liter bei Diesel.Auch der Vergleich zwischen den Tankstationen hilft beim Sparen: Die Spritpreis-App "ADAC Drive" informiert rund um die Uhr über die aktuellen Preise an den mehr als 14.000 Tankstellen in Deutschland. Ausführliche Informationen zum Kraftstoffmarkt und aktuelle Preise gibt es unter www.adac.de/tanken.Pressekontakt:ADAC KommunikationT +49 89 76 76 54 95aktuell@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7849/6301244