Dr. Christian Gründl kam mit einer eher "vertriebsfernen" Perspektive in seine Rolle als Vertriebsvorstand der ERGO. Mit AssCompact spricht er darüber, wie dieser Blickwinkel seine Arbeit prägt, die aktuellen Herausforderungen in der AO, Digitalisierung und wie die ERGO den Vertrieb der Zukunft ausrichtet. Interview mit Dr. Christian Gründl, Vorsitzender des Vorstands der ERGO Beratung und Vertrieb AG, Mitglied des Vorstands der ERGO Deutschland AG (verantwortlich für Vertrieb)Herr Dr. Gründl, seit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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