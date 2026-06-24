Ende 2026 scheidet Dr. Andreas Eurich nach über 20 Jahren im Vorstand und als (Co-)Vorstandsvorsitzender aus dem Vorstandsteam der BarmeniaGothaer aus. Die Übergabe basiere auf langfristigen Überlegungen zur Vorstands- und Aufsichtsstruktur. Ab Januar 2027 fungiert Oliver Schoeller als alleiniger CEO. Dr. Andreas Eurich verlässt zum 31.12.2026 nach über zwei Jahrzehnten Tätigkeit im Vorstand und als (Co-)Vorstandsvorsitzender das Führungsteam der BarmeniaGothaer. Die Übergabe erfolge planmäßig und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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