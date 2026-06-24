(neu: Vollzug der Kapitalerhöhung)



KARLSRUHE (dpa-AFX) - Der Digitalisierungs-Spezialist Init Innovation für Busse und Bahnen hat sich mit einer Kapitalerhöhung frisches Geld beschafft. Das Grundkapital sei durch die Ausgabe von einer Million neuer Aktien um rund zehn Prozent erhöht worden, teilte das SDax-Unternehmen am Mittwoch in Karlsruhe mit. Der Platzierungspreis lag bei 46,95 Euro je Aktie, womit sich ein Bruttoemissionserlös von 46,95 Millionen Euro ergibt. Das Geld soll zur Finanzierung von Großprojekten, für Zukäufe und andere Formen des Geschäftsausbaus eingesetzt werden. Der Handel mit den neuen Papieren soll voraussichtlich am 30. Juni starten. An der Börse gab die Aktie nach.

Für die Init-Titel ging es am Mittwoch zuletzt um 3,1 Prozent nach unten auf 48,00 Euro. Seit Jahresbeginn hat die Aktie fast drei Prozent gewonnen, in den vergangenen zwölf Monaten legte sie um fast ein Viertel zu.

Nach Ansicht von Analyst Robert-Jan van der Horst von der Privatbank Berenberg dürfte Init mit der Kapitalerhöhung rund 45 Millionen Euro einnehmen, was trotz der zu erwartenden Erhöhung des Betriebskapitals für ein Großprojekt in Australien ausreiche, um Zukäufe zu tätigen. Der Analyst hält kurzfristig eine größere Akquisition für wahrscheinlicher als kleine Transaktionen.

Init Innovation ist seit Ende März im Kleinwerteindex SDax gelistet. Für Januar bis März hatte das Unternehmen das beste Quartal seiner Firmengeschichte gemeldet. Ausschlaggebend für den Rekordumsatz seien vor allem die Ticketsysteme für den öffentlichen Nahverkehr in Atlanta und Houston gewesen, zwei Großprojekte vor dem Hintergrund der Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, hieß es damals.

Für das laufende Jahr erwartet das Init-Management um Vorstandschef Gottfried Greschner ein überdurchschnittliches Wachstum beim Umsatz auf 380 bis 410 Millionen Euro und beim operativen Gewinn (Ebit) auf 38 bis 42 Millionen Euro. Im Vorjahr wurden Erlöse von rund 330 Millionen und ein operativer Gewinn von 32,5 Millionen erwirtschaftet./stw/err/jha/