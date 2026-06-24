Der Krypto-Markt tritt auf der Stelle. Bitcoin notiert am Mittwoch stabil bei 62.500 Dollar, während Ethereum bei etwa 1.665 Dollar verharrt. Doch der trügerische Stillstand täuscht: Unter der Oberfläche haben die Bären das Ruder fest in der Hand. Während die US-Aktienmärkte nach dem jüngsten Tech-Abverkauf erste Erholungstendenzen zeigen, fehlt es den digitalen Assets an jeglicher Dynamik.Ein Blick auf die Derivatemärkte entlarvt die Nervosität der Akteure. Das Handelsvolumen ist in den letzten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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