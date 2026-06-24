An der Börse gibt es Momente, in denen Anleger nicht monatelang auf Rendite warten müssen. Ein Übernahmeangebot reicht - und der Kurs springt über Nacht nach oben. Im Schnitt im 32,7 Prozent. Bei besonders begehrten Unternehmen sind auch 40 Prozent und mehr möglich. Drei Kandidaten sind aktuell besonders aussichtsreich.Die Übernahmewelle rollt. Vor allem in Großbritannien greifen Käufer wieder zu. Finanzwerte, Spezialanbieter und Unternehmen mit starken Marken stehen im Fokus. Der Grund ist klar: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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