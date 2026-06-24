Das war ein schwarzer Dienstag gestern für den südkoreanischen Aktienmarkt, in dem sogar der Handel künstlich per Handelsstopp unterbrochen werden musste aufgrund der gefährlichen Kurseinbrüche. Rund -14% verloren die beiden Hauptakteure des südkoreanischen Marktes Samsung und SK Hynix, ausgelöst durch Zwangsverkäufe (Margin Calls) gehebelter ETFs. Heute greifen bereits die ersten Schnäppchenjäger und Algorithmen vor allem bei Samsung wieder zu aus ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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