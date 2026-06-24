Der Bitcoin hat sich nach dem jüngsten Abverkauf zwar im Bereich der runden 60.000-US$-Marke stabilisieren können, überzeugend wirkt das Chartbild bislang jedoch nicht. Der übergeordnete Abwärtstrend bleibt bestimmend, wichtige Marken wurden zuletzt unterschritten und nun sorgt auch noch die Kehrtwende von Frank Thelen für Gesprächsstoff. Genau der richtige Zeitpunkt also für eine nüchterne Einordnung sowie eine Debatte in der sharedeals-Community. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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