Stars wie Matthew McConaughey und Taylor Swift versuchen seit Längerem, ihre Identität vor der Imitation durch KI zu schützen. Ein neues Register soll für alle Menschen mehr Kontrolle schaffen. RSL Media ist eine Non-Profit-Organisation, die sich für mehr Rechte und Transparenz im KI-Zeitalter einsetzt. "KI-Technologien breiten sich rasant aus, im Wesentlichen unkontrolliert und unreguliert", wird die Schauspielerin und Mitgründerin Cate Blanchett ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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