Das EU-Parlament hat sich im Wirtschafts- und Währungsausschuss auf einen Kompromiss zum digitalen Euro verständigt. Damit rückt die Einführung des digitalen Zentralbankgeldes bis 2029 näher. Das Projekt der Europäischen Zentralbank (EZB) zur Einführung des digitalen Euro hat heute eine entscheidende Hürde genommen. Der Wirtschafts- und Währungsausschuss des EU-Parlaments (Econ) einigte sich mit einer breiten Mehrheit auf ein Gesetzespaket, das die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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