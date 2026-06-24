Hannover (ots) -- Splashworld - Neues Konzept bündelt Familienhotels mit direktem Zugang zu Wasserparks- Aquaparks und Erlebnisse werden für Urlauber mit Kindern immer ausschlaggebender- Attraktive Familienpreise in den Sommerferien 2026Pünktlich zur Sommersaison erweitert TUI das Familienangebot um ein neues Hotelkonzept und bündelt mit "Splashworld" erstmals gezielt Familienhotels mit direktem oder unmittelbarem Zugang zu Wasserparks. Zum Start umfasst das Angebot 25 sorgfältig ausgewählte Hotels in beliebten Urlaubszielen wie der Türkei, Griechenland, Ägypten, Spanien sowie in Mexiko und der Dominikanischen Republik."Vor allem für Familien werden Erlebnisse und Aktivitäten im Urlaub immer ausschlaggebender bei der Suche nach dem idealen Reiseziel. Ein klar erkennbarer Trend ist die Nachfrage nach Hotels mit angeschlossenem Wasserpark. Mit 'Splashworld' bündeln wir die beliebtesten Hotelanlagen in einem eigenen Konzept und machen die Suche nach dem perfekten Familienurlaub noch einfacher", sagt TUI-Produktchef Steffen Boehnke.Hotels mit Aquapark, wie beispielsweise das Splashworld AQI Pegasos World an der türkischen Riviera oder das Splashworld Sun Palace auf Rhodos zeichnen sich vor allem durch ihren hohen Erlebniswert für die ganze Familie aus: Großzügige Poollandschaften, abwechslungsreiche Rutschen, Wasserspiele und zum Teil Wellenbäder machen den Badetag direkt in der Anlage zum festen Bestandteil des Urlaubs. Während Kinder und Jugendliche sich austoben und immer neue Wasserabenteuer entdecken, profitieren Eltern von kurzen Wegen, entspannter Planung und einem Angebot, das Spaß, Komfort und Erholung miteinander verbindet.Neben den Hotels selbst profitieren Gäste von einem zusätzlichen Serviceangebot: Vor Ort steht ein sogenannter Splashworld Hostals Ansprechpartner zur Verfügung und gibt Tipps zu Aktivitäten, Ausflügen und den besten Möglichkeiten, das Urlaubsziel mit der Familie zu entdecken.Mit Splashworld setzt TUI einen weiteren Akzent im Familiensegment - und sorgt für noch mehr Rutschenspaß, Wasserspektakel und unvergessliche Urlaubsmomente für Groß und Klein.Preisbeispiele für die Sommerferien:Eine Woche im Viereinhalb-Sterne-Hotel Splashworld AQI Pegasos World an der türkischen Riviera kostet für eine Familie mit zwei Kindern ab 2.789 Euro inklusive Flug, Transfer und All Inclusive.Eine Woche im Vier-Sterne-Hotel Splashworld Sunrise Solara Aqua Park in Hurghada kostet für eine Familie mit zwei Kindern ab 2.590 Euro inklusive Flug, Transfer und All Inclusive.Eine Woche im Drei-Sterne-Hotel Splashworld Globales Bouganvilla auf Mallorca kostet für eine Familie mit zwei Kindern ab 2.768 Euro inklusive Flug, Transfer und All Inclusive.Eine Woche im Dreieinhalb-Sterne-Hotel Splashworld Sun Palace auf Rhodos kostet für eine Familie mit zwei Kindern ab 2.652 Euro inklusive Flug, Transfer und All Inclusive.Information und Buchung in allen TUI-Reisebüros oder unter www.tui.com.Diese Meldung sowie Bilder finden Sie auch im Newsroom unter www.tuigroup.com.Pressekontakt:Jakob Märtens, presse@tui.deOriginal-Content von: TUI Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/31717/6301357