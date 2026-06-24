Mainz (ots) -
Woche 27/26
Donnerstag, 02.07.
Bitte Programmänderungen beachten:
6.05 Böhmi brutzelt mit Aminata Belli
Kochsendung mit Jan Böhmermann
(vom 21.8.2021)
Deutschland 2021
Im Streaming: 2. Juli 2026, 06.35 Uhr bis 2. Juli 2028
(Backstage - die Küchenschlacht" entfällt Kommentar).
Woche 28/26
Montag, 06.07.
Bitte Programmänderungen beachten:
5.00 Böhmi brutzelt mit Nura
Kochshow mit Jan Böhmermann
(vom 29.7.2023)
Deutschland 2023
Im Streaming: 7. Juli 2026, 05.35 Uhr bis 7. Juli 2028
5.30 Böhmi brutzelt mit Semino Rossi
- 6.05 Kochshow mit Jan Böhmermann
(vom 11.7.2024)
Deutschland 2024
Im Streaming: 7. Juli 2026, 06.05 Uhr bis 7. Juli 2028
("Dinge erklärt - Kurzgesagt" und der Spielfilm "Einmal ist keinmal" entfallen).
Dienstag, 07.07.
Bitte Programmänderungen beachten:
6.05 Böhmi brutzelt mit Salwa Houmsi
Kochshow mit Jan Böhmermann
(vom 23.7.2022)
Deutschland 2022
Im Streaming: 7. Juli 2026, 06.35 Uhr bis 7. Juli 2028
Mittwoch, 08.07.
Bitte Programmänderungen beachten:
6.05 Böhmi brutzelt mit Igor Levit
Kochsendung mit Jan Böhmermann
(vom 28.8.2021)
Deutschland 2021
Im Streaming: 8. Juli 2026, 06.35 Uhr bis 8. Juli 2028
("MAITHINK X - Die Show" entfällt).
Woche 30/26
Donnerstag, 23.07.
Bitte Programmänderungen beachten:
6.05 Böhmi brutzelt mit Dagi Bee
Kochshow mit Jan Böhmermann
Deutschland 2024
Im Streaming: 23. Juli 2026, 06.35 Uhr bis 23. Juli 2028
("MAITHINK X - Die Show" entfällt).
Pressekontakt:
ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de
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Original-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105412/6301351
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(Backstage - die Küchenschlacht" entfällt Kommentar).
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- 6.05 Kochshow mit Jan Böhmermann
(vom 11.7.2024)
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Im Streaming: 7. Juli 2026, 06.05 Uhr bis 7. Juli 2028
("Dinge erklärt - Kurzgesagt" und der Spielfilm "Einmal ist keinmal" entfallen).
Dienstag, 07.07.
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Kochshow mit Jan Böhmermann
(vom 23.7.2022)
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Mittwoch, 08.07.
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6.05 Böhmi brutzelt mit Igor Levit
Kochsendung mit Jan Böhmermann
(vom 28.8.2021)
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Im Streaming: 8. Juli 2026, 06.35 Uhr bis 8. Juli 2028
("MAITHINK X - Die Show" entfällt).
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Donnerstag, 23.07.
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6.05 Böhmi brutzelt mit Dagi Bee
Kochshow mit Jan Böhmermann
Deutschland 2024
Im Streaming: 23. Juli 2026, 06.35 Uhr bis 23. Juli 2028
("MAITHINK X - Die Show" entfällt).
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