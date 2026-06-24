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H.I.G. Capital ernennt Carlos Couret zum Managing Director und Head of Lower Middle Market Private Equity in Spanien



24.06.2026 / 14:35 CET/CEST

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MADRID, 24. Juni 2026 /PRNewswire/ -- H.I.G. Capital ("H.I.G."), eine weltweit führende Gesellschaft für alternative Anlagen mit einem verwalteten Kapital von 75 Milliarden US-Dollar, freut sich bekannt zu geben, dass Carlos Couret als Managing Director und Leiter des spanischen Private-Equity-Teams für den Lower-Middle-Market zu H.I.G. wechseln wird. Carlos verfügt über 17 Jahre Erfahrung im Bereich Private Equity für mittelständische Unternehmen und kann auf eine Erfolgsbilanz zurückblicken, die die Bereiche Akquise, Umsetzung und Veräußerung in verschiedenen Branchen umfasst. Bevor er zu H.I.G. kam, war er als Senior Investment Professional bei ProA Capital tätig; zuvor hatte er verschiedene Positionen bei BNP Paribas in den Niederlassungen in New York und Madrid inne. Wolfgang Biedermann, Executive Managing Director und Leiter von H.I.G. Private Equity in Europa, erklärte: "Wir freuen uns sehr, Carlos im Team willkommen zu heißen. Er kann auf eine beeindruckende Erfolgsbilanz zurückblicken, und ich bin überzeugt, dass er die richtige Person ist, um die Marktposition von H.I.G. in Spanien und Portugal weiter zu stärken." Olivier Boyadjian, Managing Director und Leiter des Pariser Büros von H.I.G., erklärte: "Nach einem Jahr als Interimsleiter der iberischen Region freue ich mich sehr, dass wir Carlos für uns gewinnen konnten. Seine Einstellung unterstreicht unser starkes Engagement in der südeuropäischen Region." Informationen zu H.I.G. Capital H.I.G. Capital ist eine weltweit führende Gesellschaft für alternative Anlagen mit einem verwalteten Kapital von 75 Milliarden US-Dollar.* Mit Hauptsitz in Miami und Niederlassungen in Atlanta, Boston, Chicago, Los Angeles, New York, San Francisco und Stamford in den Vereinigten Staaten sowie internationalen Tochtergesellschaften in Hamburg, London, Luxemburg, Madrid, Mailand, Paris, Bogotá, Rio de Janeiro, Dubai und Hongkong ist H.I.G. darauf spezialisiert, mittelständischen Unternehmen Fremd- und Eigenkapital zur Verfügung zu stellen, wobei ein flexibler und operativ ausgerichteter Ansatz mit Wertschöpfung verfolgt wird: Die Equity-Fonds von H.I.G. investieren in Management-Buy-outs, Rekapitalisierungen und Ausgliederungen sowohl profitabler als auch leistungsschwacher Produktions- und Dienstleistungsunternehmen.

Die Fremdkapitalfonds von H.I.G. investieren in vorrangige Finanzierungen, Unitranche- sowie nachrangige Fremdfinanzierungen für Unternehmen unterschiedlicher Größenklassen, sowohl im Primärmarkt (direkte Origination) als auch an den Sekundärmärkten. H.I.G. verwaltet zudem eine börsennotierte Beteiligungsgesellschaft, WhiteHorse Finance.

Die Immobilienfonds von H.I.G. investieren in wertsteigernde Immobilien, die von verbesserten Asset-Management-Verfahren profitieren können.

H.I.G. Infrastructure konzentriert sich auf Investitionen mit Wertsteigerungspotenzial sowie Core-Plus-Investitionen im Infrastruktursektor. Seit der Gründung im Jahr 1993 hat H.I.G. weltweit in mehr als 400 Unternehmen investiert und diese verwaltet. Das aktuelle Portfolio der Firma umfasst mehr als 100 Unternehmen mit einem Gesamtumsatz von über 53 Milliarden US-Dollar. Weitere Informationen finden Sie auf der H.I.G.-Website hig.com . *Basierend auf dem gesamten von H.I.G. Capital und seinen verbundenen Unternehmen eingeworbenen Kapital. Kontakt: Wolfgang Biedermann

Executive Managing Director

Head of H.I.G. Private Equity in Europa

wbiedermann@hig.com Olivier Boyadjian

Managing Director

Leiter des Pariser Büros von H.I.G.

oboyadjian@hig.com H.I.G. Capital

Antonio Maura 4

4th Floor

28014 Madrid

Spanien

P: +34 91 737 50 50

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