Berlin (ots) -Der Stifterverband hat auf seiner Jahresversammlung 2026 seinem ehemaligen Präsidenten Michael Kaschke seine höchste Auszeichnung verliehen: die Richard-Merton-Ehrennadel. Sie wird an Persönlichkeiten vergeben, die sich in herausragender Weise um die Wissenschaft, den Stiftungsgedanken und das Gemeinwohl verdient gemacht haben. Michael Kaschke war von 2022 bis 2026 Präsident des Stifterverbandes. Seine Nachfolgerin ist die ehemalige Vorständin der BASF SE, Melanie Maas-Brunner.Die Auszeichnung wurde Michael Kaschke von Reinhard Zinkann, geschäftsführender Gesellschafter von Miele und Präsidiumsmitglied des Stifterverbandes, überreicht. Zinkann würdigte Michael Kaschke als eine herausragende Persönlichkeit von großer intellektueller Klarheit, die den Dialog zwischen Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft mit visionärer Kraft geprägt hat: "Mit seinem tiefen naturwissenschaftlichen und strategischen Verständnis gehört er zu den prägenden Impulsgebern der deutschen Innovations- und Wissenschaftslandschaft der vergangenen Jahrzehnte." In seinem Wirken stehe die Stärke des Stifterverbandes immer im Mittelpunkt.: "Menschen und Institutionen zusammenbringen. Brücken bauen. Kräfte bündeln. Unterschiedliche Perspektiven an einen Tisch holen und daraus Dinge in Bewegung setzen."Als promovierter Physiker, Wissenschaftsmanager und langjähriger Vorstandsvorsitzender der ZEISS Gruppe hat er entscheidend dazu beigetragen, deutsche Spitzentechnologie international sichtbar und wettbewerbsfähig zu machen. Darüber hinaus hat er sich über viele Jahre mit großem Engagement für Roadmapping als strategisches Instrument einer langfristig ausgerichteten Innovationspolitik eingesetzt. Mit der Hightech Agenda Deutschland wurde dieses Prinzip erstmals als zentrales Steuerungsinstrument auf Bundesebene verankert.Exzellente Bildung ist für Michael Kaschke stets der Schlüssel, Deutschland zukunftsfest aufzustellen. Mit der von ihm initiierten Zukunftsmission Bildung des Stifterverbandes setzte er ein starkes Signal, dass das Bildungssystem nur im Schulterschluss von Wirtschaft, Wissenschaft, Zivilgesellschaft und Politik zukunftsfähig gestaltet werden kann. Sein Engagement galt dabei dem Ziel, das Bildungssystem für eine Welt im Wandel so zu gestalten, dass es schnell mehr Menschen mit den notwendigen Kompetenzen aus- und weiterbildet, die für gesellschaftlichen Fortschritt unverzichtbar sind. Michael Kaschke hat sich auch für die Weiterentwicklung des Forschungsgipfels zu einem Gipfel für Forschung und Innovation eingesetzt. So wurde ein hochkarätiges interdisziplinäres Dialogforum weiterentwickelt, das einmal im Jahr Zukunftsperspektiven für das deutsche Forschungs- und Innovationssystem aufzeigt und Orientierung für strategische Entscheidungen gibt.Mit der Verleihung der Richard-Merton-Ehrennadel würdigt der Stifterverband einen Brückenbauer, Vordenker und leidenschaftlichen Gestalter, dessen Wirken weit über seine Amtszeit als Präsident des Stifterverbandes hinausstrahlt.Die Richard-Merton-Ehrennadel ist benannt nach Richard Merton (1881 bis 1960). Merton war Industrieller, Politiker und Stifter, der zu den Gründern des ersten Stifterverbandes von 1920 gehörte. Ab 1936 wurde er von den Nationalsozialisten aufgrund seiner jüdischen Herkunft aus allen öffentlichen Ämtern gedrängt und konnte 1939 mit knapper Not nach England entkommen. Dort trat er dennoch publizistisch für Deutschland ein. Merton kehrte 1947 nach Deutschland zurück, widmete sich dem Wiederaufbau der Metallgesellschaft und der Neugründung des Stifterverbandes. Merton wurde von 1949 bis 1953 dessen erster Vorsitzender.Die Auszeichnung wurde zuletzt verliehen an Christa Rohde-Dachser, Gründerin der IPU - Internationale Psychoanalytische Universität Berlin (2024), an den ehemaligen Präsidenten des Stifterverbandes und den früheren Vorsitzenden der Unternehmensleitung von Boehringer Ingelheim, Andreas Barner (2022), an den ehemaligen Vorstand von Siemens Nixdorf und früheres Mitglied des Vorstandes der Heinz Nixdorf Stiftung, Horst Nasko (2021), an die Biologin und ehemalige stellvertretende Direktorin der Zoologischen Staatssammlung München, Juliane Diller (2018).Über den StifterverbandDer Stifterverband ist eine Gemeinschaft von rund 3.500 engagierten Menschen, Unternehmen und Organisationen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft. Ziel seiner Arbeit ist, Bildung und Wissenschaft neu zu denken und zu gestalten, um die Innovationskraft der Gesellschaft nachhaltig zu stärken. Als zentraler Impulsgeber analysiert er aktuelle Herausforderungen, fördert Modellprojekte und ermöglicht deren Verbreitung in vielfältigen Netzwerken. Er vernetzt Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft, entwickelt gemeinsam Ideen und stößt politische Reformen an. In seinem Wirken konzentriert er sich auf zwei Handlungsfelder: Bildung und Kompetenzen sowie Kollaborative Forschung und Innovation. www.stifterverband.orgPressekontakt:Peggy GroßPressesprecherin des StifterverbandesT 030 322982-530presse@stifterverband.deOriginal-Content von: Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/18931/6301368