Zehn Menschen, über 50 KI-Agenten und ein System, das sich selbst verbessert. Was passiert, wenn KI-Agenten nicht mehr nur gebaut, sondern geführt werden müssen? Viele Unternehmen stehen gerade an diesem Punkt: Die ersten KI-Agenten laufen, die Ergebnisse sind vielversprechend - aber plötzlich verbringen die Menschen mehr Zeit damit, ihre digitalen Mitarbeitenden zu steuern, als selbst zu arbeiten. Laut einer Bitkom-Befragung hat sich der KI-Einsatz ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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