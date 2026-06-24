Mercedes'Benz Trucks hat die ersten fünf von insgesamt zehn eEconic an die Abfallwirtschaft Stuttgart ausgehändigt. Stationiert sind die strombetriebenen Müllfahrzeuge an einer neu eingerichteten Betriebsstelle in Stuttgart'Wangen. Die Elektrifizierung funktioniere in Stuttgart trotz herausfordernder Topografie, so die Partner. Die fünf Müllautos vom Typ Mercedes-Benz eEconic 300 für Stuttgart fahren wie bei dieser Baureihe üblich mit rund ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net