Die Auto-Abo-Plattform Finn hat eine Finanzierungsrunde über knapp 100 Millionen Euro und Extra-Deals über weitere 40 Millionen Euro abgeschlossen. Das zunehmend auf Elektroautos spezialisierte Unternehmen wird nun nach eigenen Angaben mit gut einer Milliarde Euro bewertet und erreicht erstmals "Unicorn"-Status. Mit dem frischen Kapital will Finn die nächste Wachstumsphase finanzieren und insbesondere in die Fahrzeugflotte, die Technologieplattform ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net