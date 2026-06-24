Der europäische Kryptomarkt steht vor einer massiven Bereinigung. Mit dem Stichtag 1. Juli endet die Übergangsfrist für die "Markets in Crypto-Assets"-Verordnung (MiCA). Wer bis dahin keine offizielle Zulassung als Krypto-Dienstleister (CASP) vorweisen kann, darf seine Dienste in der EU nicht mehr legal anbieten.• Am 1. Juli endet die Übergangsfrist für MiCA; danach ist in der EU eine offizielle CASP-Lizenz zwingend erforderlich.• Experten rechnen mit dem Aus für rund 80 % der aktuellen Krypto-Börsen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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