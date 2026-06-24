Das neue Angebot, das auf der Plattform Zero Circle basiert, ermöglicht es Partnern und MSPs, die speicherbezogenen Emissionen ihrer Kunden zu erfassen und in zuverlässige Klimaschutzprojekte zu investieren

Das Hot-Cloud-Storage-Unternehmen Wasabi Technologies will mit einer neuen Nachhaltigkeitsinitiative Wasabi-Partner und MSPs dabei unterstützen, Cloud-Storage-bezogene CO2-Emissionen zu messen und zu reduzieren. Wasabi Impact Circle basiert auf Zero Circle, einem Marktplatz für nachhaltige Finanzprodukte. Mit Impact Circle können Wasabi-Partner und MSPs ihre Kunden dabei unterstützen, ihren speicherbezogenen CO2-Fußabdruck zu verfolgen und CO2 -Gutschriften aus ausgewählten, verifizierten Klimaprojekten weltweit zu erwerben.

Studien von Wasabi zeigen, dass Nachhaltigkeit für Unternehmen bei der Auswahl eines Cloud-Storage-Anbieters zu den wichtigsten Kriterien zählt. Unternehmen stehen zunehmend unter Druck, ihre Emissionen zu reduzieren insbesondere angesichts des durch KI getriebenen Datenwachstums. Der Wasabi Impact Circle bietet Partnern in diesem Zuge eine einfache und transparente Möglichkeit, Klimaschutzmaßnahmen zu ergreifen und gleichzeitig die Geschäftsziele ihrer Kunden zu unterstützen. Das Angebot baut auf der bestehenden Partnerschaft von Wasabi mit Zero Circle auf, zu der ein rechnungsbasierter CO2-Fußabdruck-Rechner gehört, mit dem Wasabi-Nutzer ihre Emissionskosten anhand ihrer Rechnungen in Echtzeit einsehen können.

Mit Impact Circle können Wasabi-Partner ihre Storage-bezogenen Emissionen besser verwalten und mit CO2-Gutschriften in umfassende Nachhaltigkeitsinitiativen investieren.

können Wasabi-Partner ihre Storage-bezogenen Emissionen besser verwalten und mit CO2-Gutschriften in umfassende Nachhaltigkeitsinitiativen investieren. Nutzer können aus verschiedenen Projekten wählen basierend auf ihren spezifischen Nachhaltigkeitszielen, Klimaprioritäten und der gewünschten Wirkungsweise.

Zero Circle verwaltet die Beschaffung, Bewertung und Zuweisung von CO2-Gutschriften innerhalb jedes Portfolios.

Kunden können Portfolios anhand folgender Kriterien priorisieren: Einfachheit optimierter Zugang zu geprüften Emissionszertifikaten. Höchste Integrität Projekte, die aufgrund ihrer hohen Qualität, Transparenz und nachgewiesenen Wirkung ausgewählt wurden. Zukunftsorientierte Innovation neue Klimalösungen und CO2-Entnahmetechnologien.



"Die Einführung des Wasabi Impact Circle unterstreicht das Engagement von Wasabi für nachhaltige Cloud-Storage-Lösungen", sagt Drew Schlussel, Vice President of Product Marketing bei Wasabi. "Wir arbeiten stets daran, unsere Partner und die Nachhaltigkeitsziele ihrer Kunden zu unterstützen. Durch den Impact Circle können Unternehmen ihre Speicheremissionen in messbare, konkrete Klimamaßnahmen umwandeln."

"Wir freuen uns sehr, unsere Partnerschaft mit Wasabi auszubauen einem Unternehmen, das unsere Werte teilt, nachhaltige Cloud-Lösungen anzubieten und der wachsenden Nachfrage nach zielgerichteten Klimaschutzmaßnahmen gerecht zu werden", sagt Hemanth Setty, Gründer und CEO von Zero Circle. "Durch den Wasabi Impact Circle können Kunden Emissionen in Investitionen in Projekte umwandeln, die messbare Fortschritte für die Umwelt bewirken."

Der Wasabi Impact Circle ist ab sofort über den Wasabi Account Control Manager verfügbar.

Weitere Ressourcen:

Weitere Informationen zur Zusammenarbeit von Wasabi mit Zero Circle finden Sie unter wasabi.com/sustainability.

Um den rechnungsbasierten CO2-Rechner von Zero Circle für Wasabi auszuprobieren, besuchen Sie https://cust.zerocircle.eco/wasabi.

Über Zero Circle

Zero Circle ist eine Infrastrukturplattform für die Klima- und Energiefinanzierung. Die KI-gestützte CO2-Plattform ermöglicht es Unternehmen, Emissionen direkt in ihren eigenen Produkten zu messen, zu verfolgen und zu kompensieren. Teams kaufen hochintegrierte CO2-Zertifikate, wählen verifizierte Projekte aus und erstellen auditfähige Berichte ganz ohne neue Tools oder zusätzlichen Arbeitsaufwand. Zero Circle verbindet zudem Dekarbonisierungsprojekte mittelständischer Unternehmen durch Deal-Matchmaking und die Wirtschaftlichkeit von Projekten im Bereich sauberer Energie mit institutionellem Kapital. Zero Circle unterstützt Unternehmen dabei, ihre Nachhaltigkeitsverpflichtungen in messbare Ergebnisse im großen Maßstab umzusetzen, indem vertrauenswürdige Klimadaten mit den operativen Rahmenbedingungen zur Reaktion darauf verknüpft werden.

Hier können Sie mehr über Zero Circle erfahren oder folgen Sie dem Unternehmen auf LinkedIn und X.

Über Wasabi Technologies

Wasabi gilt als eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen der Technologiebranche und hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Daten der Welt zu speichern, indem es Cloud-Storage erschwinglich, berechenbar und sicher macht. Mit Wasabi erhalten visionäre Unternehmen die Freiheit, ihre Daten zu nutzen, wann immer sie wollen, ohne mit unvorhersehbaren Gebühren oder Anbieterbindung konfrontiert zu werden. Stattdessen können sie mit dem am schnellsten wachsenden Ökosystem unabhängiger Cloud-Anwendungspartner die besten Lösungen der Branche entwickeln. Kunden und Partner auf der ganzen Welt vertrauen darauf, dass Wasabi ihnen dabei hilft, ihre Daten zu nutzen und ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Besuchen Sie wasabi.com, um mehr zu erfahren.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260624495578/de/

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Tyto PR für Wasabi

Wasabi@tytopr.com

Ed Stevenson

Press@wasabi.com