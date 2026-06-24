Der Passwortmanager Lastpass ist das Ziel eines Cyberangriffs geworden. Über Umwege haben sich Angreifer:innen Zugriff auf Daten von Kund:innen verschafft. Wie das möglich war und welche Daten davon betroffen sind. Für Lastpass haben sich weltweit mehr als 33 Millionen Menschen angemeldet. Laut den Betreiber:innen des Passwortmanagers gibt es dabei etwa 1,6 Millionen Kund:innen, die für die Dienste des Tools zahlen. Besagte Kund:innen müssen jetzt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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