Innerhalb der kommenden fünf Jahre soll die Internationale Raumstation ISS kontrolliert zum Eintritt in die Erdatmosphäre gebracht werden. Ein Teil der Komponenten wird aber nicht verglühen, sondern ins Meer stürzen. Umweltschützer:innen fordern neue Entsorgungskonzepte. Rund 30 Jahre nach dem Beginn ihres Aufbaus 1998 soll die Internationale Raumstation (ISS) in den kommenden fünf Jahren nach und nach außer Betrieb genommen werden. Geplant ist zunächst ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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