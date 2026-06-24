Jörg Laubrinus und Detlef Projahn wollen Versicherungsunternehmen dabei unterstützen, inaktive oder nur noch eingeschränkt aktive Versicherungsmakler wieder erfolgreich an ihre Gesellschaft anzubinden. Dazu haben sie die Akademie "Die Reaktivierer" gegründet. Jörg Laubrinus und Detlef Projahn haben die Gründung ihres spezialisierten Dienstleistungsunternehmens "Die Reaktivierer" bekannt gegeben. Es soll Versicherungsunternehmen dabei unterstützen, inaktive oder nur noch eingeschränkt aktive Versicherungsmakler ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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