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Hauptversammlung der Eckert & Ziegler SE beschließt deutlich höhere Dividende



24.06.2026 / 15:44 CET/CEST

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Berlin, 24.06.2026. Die ordentliche Hauptversammlung der Eckert & Ziegler SE (ISIN DE0005659700) hat heute den Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat angenommen und eine Dividende von 0,22 € je Aktie (Vj. 0,17 €) für das Geschäftsjahr 2025 beschlossen. Wie in den Vorjahren fand die Hauptversammlung als Präsenzveranstaltung am Sitz der Eckert & Ziegler SE in Berlin statt. Insgesamt waren dabei 55,37 % des Grundkapitals der Gesellschaft vertreten. Die Hauptversammlung sprach den Mitgliedern des Vorstands und des Aufsichtsrats der Eckert & Ziegler SE für das Geschäftsjahr 2025 das Vertrauen aus und stimmte sämtlichen Punkten der Tagesordnung mit großer Mehrheit zu.



Die detaillierten Abstimmungsergebnisse der Hauptversammlung sowie die Präsentation des Vorstandsvorsitzenden sind auf der Webseite der Eckert & Ziegler SE veröffentlicht:

https://www.ezag.com/de/investoren/hauptversammlung/



Über Eckert & Ziegler

Die Eckert & Ziegler SE gehört mit über 1.000 Mitarbeitern zu den führenden Anbietern von isotopentechnischen Komponenten für Nuklearmedizin und Strahlentherapie. Das Unternehmen bietet weltweit an seinen Standorten Dienstleistungen und Produkte im Bereich der Radiopharmazie an, von der frühen Entwicklung bis hin zur Kommerzialisierung. Die Eckert & Ziegler Aktie (ISIN DE0005659700) ist im TecDAX der Deutschen Börse gelistet.

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