Der Mini-PC von Valve soll Konsolen Konkurrenz machen, ist dafür aber eigentlich zu teuer. Wir zeigen euch mehrere Möglichkeiten, wie ihr die Spieleplattform Steam auch auf TV-Geräten nutzen könnt. 1.049 Euro: Dafür bekommt man nicht nur eine Xbox Series X und einen 4K-Fernseher oder einen Einsteiger-Gaming-PC, sondern auch die Steam Machine - mit 500 Gigabyte Festplattenspeicher und ohne Controller. Eigentlich sollte der zweite Anlauf des Gaming-Konzerns ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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