BORDEAUX (dpa-AFX) - Die französische Bahn stellt den Verkehr wegen der extremen Hitze an der Atlantikküste tagsüber größtenteils ein. In der Region Nouvelle-Aquitaine verkehrten bis einschließlich Freitag zwischen 10 Uhr und 18 Uhr keine Regionalzüge, um die Eisenbahnanlagen zu schonen und einen Betrieb unter angemessenen Komfortbedingungen zu gewährleisten, teilte die Staatsbahn SNCF mit. In einem Ort in der Region war am Dienstag eine Spitzentemperatur von 44,3 Grad gemessen worden.

Auch in weiteren Regionen Frankreichs komme es hitzebedingt zu Einschränkungen im Bahnverkehr. Im Fernverkehr wurden tagsüber bereits auf den Verbindungen Paris-Limoges-Toulouse, Bordeaux-Marseille und Paris-Clermont-Ferrand Intercity-Züge aus dem Fahrplan genommen, die mit alten Abteilwagen gefahren werden, deren Klimaanlagen den Temperaturen nicht gewachsen sind./evs/DP/nas