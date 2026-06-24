© Foto: adobe.stock.comNun ist es passiert. Der Goldpreis rutscht zur Stunde unter die Marke von 4.000 US-Dollar. Der ein oder andere Anleger schaut sich bereits nach Schnäppchen um. Aktuelle Goldpreisentwicklung - Gold leidet unter den Nachbeben des Fed-Termins Die US-Notenbank ließ vor einer Woche den Goldsektor beben. Mit den Auswirkungen bzw. mit den Nachbeben haben Gold und die Goldminenaktien noch immer zu kämpfen. Der Goldpreis kommt in diesen Tagen nicht gegen die schlechte Stimmung im Goldsektor an. Die Gegenwehr lässt nach. Ein Preissturz des Edelmetalls unter die 4.000 US-Dollar war so nicht mehr zu verhindern. Gold weist diese Schwäche freilich nicht allein auf. Silber und vor allem das bis zuletzt …
Enthaltene Werte: EU0009652XXX,XD0002747XXX,XD0002746XXX,XD0002876XXX,XD0009982XXX,191342477,215837033Den vollständigen Artikel lesen
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