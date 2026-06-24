Sechs Wochen nach seiner Einführung ist Tanium Atlas nun bei Kunden weltweit im Einsatz und bietet eine einheitliche Benutzererfahrung, die auf Endpunkt-Informationen in Echtzeit basiert.

Tanium, ein führendes Unternehmen im Bereich Autonomous IT, gab heute die allgemeine Verfügbarkeit von Tanium Atlas bekannt. Das autonome Betriebssystem des Unternehmens ist damit nun für alle kommerziellen Cloud-Kunden sowie für Kunden der US-Regierung (USG) zugänglich. Tanium Atlas, das erstmals im Mai 2026 eingeführt wurde, erfüllt das Versprechen der autonomen IT mit einem nativen, agentenbasierten KI-System. Einzelne IT- oder Sicherheitsmitarbeiter werden dabei von der Anfrage bis zur Lösung begleitet ohne Wechsel zwischen verschiedenen Tools, ohne manuelle Übergaben und ohne tiefgreifende Plattformkenntnisse zu erfordern.

"Die neueste Generation der KI spürt Schwachstellen innerhalb von Minuten auf und nutzt sie als Angriffsfläche. Die alte Arbeitsweise statische Ansichten, fragmentierte Tools, Übergaben zwischen Spezialisten kann da nicht mithalten", sagte Harman Kaur, Chief Technology Officer bei Tanium. "Wir haben Tanium Atlas genau zu diesem Zweck entwickelt. Es stellt einem einzelnen Anwender die gesamte Leistungsfähigkeit der Tanium-Plattform zur Verfügung Echtzeitdaten über Millionen von Endgeräten hinweg, wobei hinter jeder Aktion die umfassende Endgeräteverwaltung, Sicherheitsmaßnahmen und Compliance-Prüfungen stehen. So kann das, wofür früher ein Expertenteam erforderlich war, nun von einer einzigen Person erledigt werden. Dabei handelt es sich nicht um eine intelligentere Benutzeroberfläche, die einfach an die alte Plattform angehängt wurde. Es ist eine völlig neue Art der Arbeitsweise."

Entwickelt für eine Bedrohungslandschaft, die sich mit maschineller Geschwindigkeit verändert

Die Markteinführung fällt auf einen Wendepunkt für die Branche. Die neueste Generation von KI-Modellen wie "Claude Mythos" von Anthropic haben in unabhängigen Bewertungen gezeigt, dass sie Tausende von Schwachstellen mit hohem Schweregrad in den gängigen Betriebssystemen und Browsern eigenständig aufdecken und ausnutzen können. Dies hat den Zeitraum zwischen der Entdeckung einer Schwachstelle und ihrer Ausnutzung von Monaten auf Stunden verkürzt. Sicherheitsprogramme, die auf vom Menschen gesteuerten Arbeitsabläufen, regelmäßigen Scans und einer ticketbasierten Fehlerbehebung basieren, wurden jedoch nicht für diese Geschwindigkeit konzipiert. Tanium Atlas dagegen bietet Sicherheitsverantwortlichen eine auf Echtzeitdaten basierende Reichweite in Maschinen-Geschwindigkeit.

"Früher habe ich meine Abfragen selbst geschrieben, die CSV-Dateien exportiert und die Analyse selbst durchgeführt. Wir können aber nicht mehr Stunden oder gar Tage mit Problemen verbringen. Wir müssen mit der Geschwindigkeit mithalten, mit der unsere Gegner vorgehen. Genau hier kommt Tanium Atlas ins Spiel. Mit Tanium Atlas können wir diese Prozesse in der nötigen Geschwindigkeit umsetzen und Probleme sofort angehen unterstützt von einem Begleiter, der mitdenkt.", sagte Spiro Spyropoulos, leitender Cybersicherheitsspezialist an der Kingston University London.

Ein natives System, kein nachträglich integriertes Modul

Tanium Atlas basiert auf der Endpunkt-Datenbasis von Tanium mit branchenführendem Umfang, hoher Aktualität und großer Vielfalt an Echtzeitdaten von mehr als 36 Millionen Endpunkten weltweit. Die "Ambient Agents" arbeiten auf Systemebene, beobachten kontinuierlich die Umgebung und machen relevante Informationen sichtbar, noch bevor der Benutzer danach fragen muss. Ein einzelner Mitarbeiter kann in einem einzigen Arbeitsablauf vom Problem über den Lösungsansatz bis hin zur genehmigten Maßnahme gelangen, wobei Atlas mehrstufige Arbeitsabläufe plant und ausführt und vor jeder folgenreichen Maßnahme eine Pause einlegt, um eine ausdrückliche Genehmigung einzuholen.

"Tanium Atlas hat den Patch-Status nach Betriebssystemgeneration, Anzahl der Endgeräte, fehlenden Patches und Compliance-Prozentsatz aufgeschlüsselt und mir ermöglicht, veraltete Patches in verständlicher Sprache herauszufiltern. Daten, für deren Abruf zuvor maßgeschneiderte API-Skripte erforderlich waren, sind nun für jeden in meinem Team zugänglich", sagte Hammond Reddie, Chief Information Security Officer bei Spire Healthcare.

Wie Atlas den Markt verändert

In den Wochen seit der Markteinführung haben mehr als 1.300 Organisationen Tanium Atlas in Betrieb genommen, und das Feedback ist einheitlich: Dank Atlas steht nun die gesamte Bandbreite der Plattform jedem Anwender zur Verfügung, nicht nur Spezialisten.

Es gibt nicht nur Ratschläge es handelt. Die meisten KI-Lösungen für den IT-Bereich beschränken sich auf eine Zusammenfassung der Bedrohungslage. Tanium Atlas schließt den Kreislauf: Es plant die Arbeiten, schlägt die Behebung vor und führt mehrstufige Korrekturmaßnahmen auf Tausenden von Endgeräten durch, wobei es vor jedem entscheidenden Schritt die Genehmigung des Bedieners einholt. Wenn Sie das System beauftragen, Geräte mit knappem Speicherplatz zu finden und diese zu bereinigen, zeigt es die betroffenen Endgeräte an und führt die Behebung nach Ihrer Genehmigung durch. Wenn die Prävention versagt, erfolgt die Eindämmung mit Maschinen-Geschwindigkeit und nicht im Tempo einer Ticket-Warteschlange.

Die meisten KI-Lösungen für den IT-Bereich beschränken sich auf eine Zusammenfassung der Bedrohungslage. Tanium Atlas schließt den Kreislauf: Es plant die Arbeiten, schlägt die Behebung vor und führt mehrstufige Korrekturmaßnahmen auf Tausenden von Endgeräten durch, wobei es vor jedem entscheidenden Schritt die Genehmigung des Bedieners einholt. Wenn Sie das System beauftragen, Geräte mit knappem Speicherplatz zu finden und diese zu bereinigen, zeigt es die betroffenen Endgeräte an und führt die Behebung nach Ihrer Genehmigung durch. Wenn die Prävention versagt, erfolgt die Eindämmung mit Maschinen-Geschwindigkeit und nicht im Tempo einer Ticket-Warteschlange. Basiert auf aktueller Realität, nicht auf abgestandenen Protokollen. Jede Antwort von Tanium Atlas basiert auf dem Echtzeitstatus, der innerhalb von Sekunden live abgefragt wird einschließlich Signalen von Sensoren, die die Teams vergessen oder nie aktiviert hatten. Der Befehl "Zeige mir die Patch-Compliance nach Betriebssystemgeneration, abzüglich veralteter Patches" liefert die Anzahl der Endgeräte, fehlende Patches und Compliance-Prozentsätze, wofür früher benutzerdefinierte API-Skripte erforderlich waren. Das ist das Einzige, was ein Sprachmodell nicht aus eigener Kraft erzeugen kann und genau deshalb können sich Administratoren darauf verlassen, dass Tanium Atlas nicht nur antwortet, sondern auch handelt.

Jede Antwort von Tanium Atlas basiert auf dem Echtzeitstatus, der innerhalb von Sekunden live abgefragt wird einschließlich Signalen von Sensoren, die die Teams vergessen oder nie aktiviert hatten. Der Befehl "Zeige mir die Patch-Compliance nach Betriebssystemgeneration, abzüglich veralteter Patches" liefert die Anzahl der Endgeräte, fehlende Patches und Compliance-Prozentsätze, wofür früher benutzerdefinierte API-Skripte erforderlich waren. Das ist das Einzige, was ein Sprachmodell nicht aus eigener Kraft erzeugen kann und genau deshalb können sich Administratoren darauf verlassen, dass Tanium Atlas nicht nur antwortet, sondern auch handelt. Die Ursache in wenigen Minuten statt in Stunden. Wenn etwas ausfällt, liefert Tanium Atlas kein Protokoll zur Auswertung. Das System rekonstruiert den zeitlichen Ablauf, gibt genau an, was sich wann geändert hat, und zeigt die tatsächliche Ursache auf wodurch aus einer mehrstündigen Untersuchung eine einzige Antwort wird, sodass Teams den Schaden eindämmen und beheben können, bevor er sich ausbreitet.

Dies sind nur ein paar Möglichkeiten, keine Leistungslimits all diese Funktionen zusammen stellen nur einen Bruchteil dessen dar, was Tanium Atlas in den Bereichen Endpunktmanagement, Sicherheitsbetrieb und Compliance leistet.

Tanium Atlas steht nun allen kommerziellen Kunden sowie Cloud-Kunden der US-Regierung zur Verfügung. Kunden in nicht unterstützten Regionen haben nun ebenfalls die Möglichkeit, das regionenübergreifende Routing über die USA zu aktivieren, um auf die KI-Funktionen von Tanium zuzugreifen.

Um mehr über Tanium Atlas zu erfahren, besuchen Sie die Website.

Die Aussagen und Inhalte von Tanium bezüglich seiner Pläne, Ausrichtungen und Absichten können sich nach alleinigem Ermessen von Tanium ohne vorherige Ankündigung ändern. Informationen zu potenziellen zukünftigen Produkten oder Funktionen dienen lediglich dazu, die allgemeine Produktausrichtung von Tanium zu skizzieren; sie sollten nicht als Grundlage für eine Kaufentscheidung herangezogen werden und sind auch nicht Bestandteil eines Vertrags. Es handelt sich dabei weder um eine Zusage noch um ein Versprechen oder eine rechtliche Verpflichtung. Die Entwicklung, Veröffentlichung und der Zeitpunkt der Einführung künftiger Produkte oder Funktionen liegen weiterhin im alleinigen Ermessen von Tanium.

Über Tanium

Tanium ist das Unternehmen für autonome IT. Angetrieben von KI und Echtzeit-Endpunkt-Intelligenz ermöglicht Tanium Autonomous IT es IT- und Sicherheitsteams, ihre Unternehmen unaufhaltsam zu machen. Tanium Atlas, das autonome Betriebssystem des Unternehmens, gibt einem einzelnen IT- oder Sicherheitsverantwortlichen die Daten, die Orientierung und die Reichweite, um das zu leisten, wofür früher ein ganzes Team erforderlich war.

Das Unternehmen wird im ersten 2026 Gartner Magic Quadrant for Endpoint Management Tools als Leader gelistet, ebenso wie im IDC MarketScape: Worldwide Client Endpoint Management Software for Windows Device Management 2025-2026 Vendor Assessment.

Viele der weltweit führenden Unternehmen vertrauen auf die einheitliche Plattform von Tanium für Endpunktmanagement und -sicherheit, um schneller innovativ zu sein, widerstandsfähig zu bleiben und ihr Geschäft zuverlässig und in großem Maßstab voranzutreiben.

Erfahren Sie, wie Tanium Autonomous IT für ein unaufhaltsames Geschäft ermöglicht besuchen Sie www.tanium.com und LinkedIn

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